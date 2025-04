Inter-Roma, Pavard si infortuna: come sta e le speranze di recupero contro il Barcellona

Inter-Roma, Pavard ko: il difensore si infortuna e lascia il campo

Scatta l'allarme in casa Inter. Preoccupa l'infortunio di Benjamin Pavard, che ha fatto di tutto per provare a rimanere in campo, ma senza fortuna. Il francese ha percepito una caviglia "poco rigida", come riferito alla panchina di Simone Inzaghi al momento del cambio, ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando spazio al tedesco Bisseck. Distorsione alla caviglia sinistra per Pavard, che ha immediatamente richiamato l'attenzione dello staff medico, accasciandosi appena oltre i confini del terreno di gioco. Da lì, il classe '96 ha provato a rientrare in campo per comprendere la reale entità del problema, salvo poi accomodarsi nuovamente sul prato di San Siro. Una brutta tegola per Inzaghi a tre giorni dalla semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona di Flick: Pavard andrà valutato nelle prossime ore, con tutti gli esami strumentali del caso che chiariranno anche i tempi di recupero.