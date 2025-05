Zalewski sul futuro: "Voglio restare all'Inter". Poi il riferimento a sorpresa alla Roma....

Nicola Zalewski , autore del gol che aperto le marcature in Torino-Inter , ha parlato del suo futuro con la società nerazzurra. L'esterno polacco è infatti in prestito nella squadra di Inzaghi dalla Roma , con diritto di riscatto fissato a circa sei/sette milioni di euro.

Zalewski: "La mia volontà è di rimanere all'Inter"

"La palla passa alla società - ha spiegato a Dazn il giocatore - ho sempre dimostrato la mia volontà di rimanere con questa maglia. Mi sono trovato benissimo, con staff, compagni e tifosi. La volontà è di rimanere qua”.

"Finale di Champions la più importante della mia vita. Una l'ho persa un po' ingiustamente"

A Sky Sport, invece, queste le sue dichiarazioni: "Sempre bello essere decisivi, soprattutto quando riesci a vincere questo tipo di partite e a fare contenti i tifosi. Serviva dare dei segnali, per noi che giochiamo un po' meno. Il gruppo è forte e lo stiamo dimostrando. Il ruolo? Quando me lo ha detto Inzaghi è stata una sorpresa anche per me. In questa squadra, dovunque giochi, è più facile. Ti arrivano palloni puliti sui piedi, è più facile dimostrare. La finale Champions? Il duro lavoro paga ma bisogna vincerle, una l'ho vinta, una l'ho persa, un po' ingiustamente, ora c'è la terza che è la più importante della mia vita".