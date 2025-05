TORINO - Momenti di apprensione allo stadio 'Olimpico Grande Torino' e circa quattro minuti di sospensione del gioco in avvio di Torino-Inter, match della 36ª giornata di Serie A , con le due squadre che si sono fermate a causa di qualcosa che stava accandendo sugli spalti in Curva Maratona .

Torino-Inter, sospensione in avvio: cos'è successo

All'inizio si è pensato a un malore accusato da qualche tifoso, con il capitano granata Ricci e quello nerazzurro De Vrij che hanno cercato di capire insieme all'arbitro La Penna quale fosse il problema. Con tutti i giocatori fermi in mezzo al campo a guardare verso la Maratona, alcuni confrontandosi come il torinista Biraghi e l'interista Bastoni, sono passati circa quattro minuti dalla sospensione del gioco al 2' fino alla ripresa avvenuta al 6', dopo che a bordocampo i soccorritori hanno riferito a La Penna della caduta di due tifosi dalla Curva, dando però rassicurazioni sulle loro condizioni al direttore di gara che ha fatto così riprendere la sfida (di nuovo sospesa per qualche minuto prima del riposo a causa della pioggia e poi ripresa).

Due tifosi cadono dalla Maratona e ne travolgono altri tre: le loro condizioni

Secondo la ricostruzione dell'incidente, due tifosi sarebbero caduti dalla balconata finendo sui altri che occupavano il settore sotto di loro. L'intervento dei soccorsi è stato immediato, i due tifosi precipitati non avrebbero riportato conseguenze, mentre i tre del settore sottostante che sono stati travolti hanno riportato diverse contusioni e sono stati accompagnati in ambulanza per accertamenti.