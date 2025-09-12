Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Inter, Akanji si confessa: "Avevo la maglia di Vieri". Ma tra i suoi idoli c'è un ex del Milan

Il nuovo acquisto dei nerazzurri è pronto al debutto contro la Juventus: "Spero di giocare e vincere, ma posso ancora migliorare"
Inter, Akanji si confessa: "Avevo la maglia di Vieri". Ma tra i suoi idoli c'è un ex del Milan
4 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - Colpo di mercato dell'Inter nell'ultimo giorno di trattative (e dopo un ammiccamento con il Milan), Manuel Akanji si appresta a debuttare nel nostro campionato, dopo la pausa per le nazionali, addirittura nel derby d'Italia con la Juventus. L'ex difensore centrale di Manchester City e Borussia Dortmund, nazionale svizzero, racconta i suoi primi giorni nel mondo nerazzurro: "Ho scelto l’Inter perché è uno dei migliori club in Europa, più facile di così - le parole del calciatore in un'intervista esclusiva a Dazn - ho sempre guardato il calcio italiano anche da bambino, la mia prima maglietta è stata quella di Bobo Vieri. Non so perché avessi quella maglietta, non avevo ancora cominciato a giocare a pallone. Devo mandare un messaggio a mia mamma per ritrovare quella fotografia!”.

TUTTO SU MANUEL AKANJI

L'impatto con il mondo Inter

Akanji si è trovato subito bene nello spogliatoio dell'Inter: "Il mio compagno di squadra Yann Sommer mi ha subito scritto quando ha saputo che sarei arrivato; anche Lautaro Martinez e Dumfries si sono fatti sentire e mi hanno chiesto se avessi bisogno di qualcosa. Un altro amico che ha giocato qui a Milano, Ricardo Rodriguez, mi ha aiutato a trovare casa e mi ha dato supporto in questi giorni. Il calcio italiano è un calcio di alto livello, l’Inter ha raggiunto due finali di Champions League in 3 anni. Da fuori è un calcio tattico e complesso, devo adattarmi il prima possibile a questo modo di giocare. Spero di giocare e vincere, ma anche di imparare. Ho poco più di trent’anni, ma posso ancora migliorare. Sono un difensore fisico, forte, veloce, ma sono anche calmo. Sto attento a fare le scelte giuste in campo".

Gli idoli e gli obiettivi

Akanji ha sempre amato tantissimo il calcio: "Il mio idolo quando ero bambino era Raul, l’attaccante del Real Madrid; da difensore ho sempre apprezzato Thiago Silva (che ha giocato anche nel Milan tra il 2009 e il 2012, n.d.r.), che ha giocato in diversi campionati mantenendo sempre il livello al top". Poi, sui traguardi stagionali da raggiungere in nerazzurro, dice: "Il mio obiettivo con la squadra è quello di vincere sempre perché quando giochi per un Club come l'Inter vuoi vincere il campionato ogni anno. In Champions League sono stati molto vicini a vincerla ma non ci sono riusciti; quindi, spero di poterli aiutare quest'anno a raggiungere quell'obiettivo. Vedremo fin dove si può arrivare e vedremo come andrà, sarà una stagione lunga e ci saranno tante partite difficili. Non vedo l'ora. San Siro? È nella top 5 degli stadi più belli, un’atmosfera incredibile che ho vissuto una volta anche da avversario. Non vedo l’ora di tornare a giocarci”.
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Juve-Inter tra equilibrio e sfide in famigliaChivu e la decisione su Akanji

Inter, i migliori video