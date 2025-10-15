L’Inter bestia nera di Roma e Gasperini: Chivu pronto alla doppia prova del nove

La prova del 9: doppia addirit tura. Sabato sera, infatti, l’ Inter farà visita alla Roma, contro cui, all’Olimpico, non perde da 8 sfide. E, peraltro, sulla panchina giallorossa troverà Gasperini, a cui la squadra nerazzurra ha rifilato ben 8 “sberloni” consecutivi . Insomma, sarà l’occasione per confermare o per spezzare il trend. Oppure, una via di mezzo, in caso di pareggio. Di sicuro, per entrambe le formazioni sarà un test assai significativo. Da un lato, infatti, l’Inter non può più permettersi di perdere altri punti, dopo le cadute con Udinese e Juventus. Dall’altro, la Roma, protagonista di una partenza lanciata , vuole verificare le sue prospettive per il torneo in corso.

Inter, poker di vittorie all'Olimpico

Nelle ultime stagioni, l’Olimpico giallorosso è stato addirittura terra di conquista per Lautaro e soci. Se la serie positiva è composta da 5 successi 3 e pareggi, c’è anche pure una striscia aperta di 4 vittorie consecutive, cominciato giusto quando Inzaghi si è accomodato in panchina, ovvero nella stagione 2021/22. Invece, per l’ultima volta in cui la Roma ha fatto bottino pieno, all’Olimpico, contro i nerazzurri occorra andare indietro al 2 ottobre 2016: 2-1, con Spalletti alla guida dei giallorossi e Dzeko autore del primo gol, entrambi, in seguito, sbarcati alla Pinetina.

Bestia nera per Gasperini

Come già sottolineato, è andata peggio a Gasperini. Che, nelle ultime stagioni, tra tutte le competizioni, ha trovato nell’Inter una vera e propria bestia nera. Non solo 8 delusioni in fila, ma pure zero successi negli ultimi 15 incroci. L’attuale tecnico della Roma ha messo sotto la squadra nerazzurra l’ultima volta l’11 novembre 2018 a Bergamo: 4-1 per l’Atalanta. Per Gasp sarà certamente un bel sollievo non trovarsi di fronte Inzaghi, che, evidentemente, aveva un impianto di gioco capace di mettere in crisi i suoi meccanismi. È scontato, però, che Chivu proverà a seguire la stessa traccia. La curiosità è che il rumeno, seppur per poche partite, è stato in passato un giocatore di Gasperini. Era la stagione 2011/12. L’allenatore piemontese durò appena 4 gare, con un bilancio di 3 sconfitte e un pari. Chivu giocò la prima, ovvero la Supercoppa persa contro il Milan, e l’ultima, quella fatale con la caduta in casa del Novara.