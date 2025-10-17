Neymar e la pazza idea all'Inter, la secca risposta di Ausilio: "Ma va, tutte cazz..."

Neymar all'Inter? «Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata». È la risposta - testuale - al messaggio che ho inviato a Piero Ausilio pochi istanti dopo aver chiuso la chiacchierata telefonica. M’ero dimenticato di Neymar: può succedere. Questa, invece, la risposta di Ausilio nell'intervista al nostro direttore, Ivan Zazzaroni, sul mercato di gennaio e un possibile addio all'Inter per andare in Arabia: «C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui». E se Inzaghi insistesse e i sauditi presentassero una proposta irrinunciabile? «Tutto è rinunciabile».