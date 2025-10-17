Neymar e la pazza idea all'Inter, la secca risposta di Ausilio: "Ma va, tutte cazz..."
Neymar all'Inter? «Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata». È la risposta - testuale - al messaggio che ho inviato a Piero Ausilio pochi istanti dopo aver chiuso la chiacchierata telefonica. M’ero dimenticato di Neymar: può succedere. Questa, invece, la risposta di Ausilio nell'intervista al nostro direttore, Ivan Zazzaroni, sul mercato di gennaio e un possibile addio all'Inter per andare in Arabia: «C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui». E se Inzaghi insistesse e i sauditi presentassero una proposta irrinunciabile? «Tutto è rinunciabile».
Ausilio e le parole su Paratici e il mercato dell'Inter
Paratici, scontata la squalifica, è tornato al Tottenham: «Sono contento perché lo stimo, è tra i più bravi e competenti in circolazione. Non mi permetto di entrare nella questione relativa alla giustizia sportiva, dico solo che aveva e ha i titoli per lavorare». Infine sul mercato di gennaio: «Dopo un solo mese e mezzo ci sono, secondo te, società che stanno imbastendo trattative per gennaio? Fantasie. Posso comprendere la fame di notizie dei media, ma questo calcio vive del presente e solo al presente ormai».