Bonolis ruba un giocatore al Napoli di Conte: "Per la mia Inter prenderei...". Poi elogia Sarri: "Allena una squadra di morti, sta facendo i miracoli"

L'ottava giornata di Serie A si accende con il big match tra Napoli e Inter . Le due sfidanti dello scorso scudetto si affrontano al Maradona in una sfida importante per capire le ambizioni di entrambe le formazioni. Chi arriva meglio è sicuramente la squadra di Chivu , reduce da sette vittorie consecutive. Ma non si fida il grande tifosi nerazzurri Paolo Bonolis : "Dopo una scoppola, dopo una situazione difficile c’è voglia di riscatto e quindi c’è maggiore determinazione invece nella sicurezza di essere forti ci si può rilassare un pochettino", ha affermato a Stile Tv. "Capita nello sport di prendere una scoppola improvvisa, che ci sia una giornata negativa o che vada tutto al contrario, ma non deve essere una discriminante morale. Parliamo di professionisti per cui non sarà un dramma la gara col PSV ". Poi al conduttore viene chiesto chi sceglierebbe se dovesse prendere un membro del Napoli : "L’idea di un presidente italiano mi affascina. Mi piace l’idea che ci sia un uomo che abbia la passione nel cuore, ma se devo scegliere un giocatore da mettere in campo, personalmente dal Napoli prenderei Lobotka perchè mi piace tanto".

Bonolis: "Conte mi piace, ma è un po' paravento"

Bonolis ha poi parlato dell'allenatore azzurro, con un passato anche all'Inter: "Conte è un ottimo allenatore, lo apprezzo, mi fa ridere perchè a volte è un pò paravento, ma ci sta. Quando ha pochi giocatori dice che sono pochi, quando ne ha tanti dice che sono troppi, non ha via di mezzo. A Roma si dice che mette le mani avanti per cascare dietro, ma è un’astuzia comunicativa". Ma ora i nerazzurri si godono Chivu: "Non ero scettico perchè lo conosco, è una persona di grandissima simpatia, di principi e di valori. Sa affrontare le cose con leggerezza ed impegno contemporaneamente ed è l’ideale. Chivu fa un mestiere bellissimo, poi ci sono momenti difficili ed esaltanti in ogni professione".

"Sto godendo fortissimo per il Como, mi piace da pazzi"

Sulle altre concorrenti in Serie A: "La Lazio? Sarri è un fenomeno allo stato puro perchè ha giocatori morti, non gli hanno comprato nessuno perchè non potevano per cui sta facendo il triplo salto mortale con poco, pochissimo a disposizione". Chi battaglierà con l'Inter? "Le squadre sono le solite, il Milan però ha il grande vantaggio di non avere gli impegni internazionali e questo è fondamentale perchè non impone di fare scelte. Napoli, Inter, Juve e Atalanta quindi dovranno fare i conti con una potenzialità di determinazione che non è sempre così facile da mantenere". Poi due squadre che lo intrigano: "Sto godendo tantissimo non solo per l'Inter, ma per il Como, mi piace da pazzi, sarà una rogna per chiunque e lo sarà anche la Roma che è una squadra fastidiosa, che gioca bene ed ha una potenzialità offensiva piuttosto scarna e mi auguro che quei due figlioli possano sbloccarsi".