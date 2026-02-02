Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Petardo in Cremonese-Inter: tifoso nerazzurro piantonato in ospedale e ferito gravemente

Il sostenitore interista che ha lanciato in campo l'ordigno è sorvegliato e ha riportato lesioni serie alla mano
Il tifoso dell'Inter che durante il secondo tempo di Cremonese-Inter, intorno al 50', ha lanciato il petardo in campo che è esploso vicino al portiere Audero, causandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra e stordendolo, è piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati e si sarebbe ferito gravemente a due dita della mano, riportando lesioni serie alle falangi nel tentativo di gettare sul terreno di gioco un secondo petardo, che invece gli è esploso in mano.

Cosa rischia il tifoso dell'Inter

Non è escluso che già nelle prossime ore venga trasferito in un centro specializzato. Identificato dagli agenti della questura già allo stadio, la sua posizione è attualmente ancora al vaglio. Sembra comunque improbabile che verrà arrestato, sicura invece la denuncia seguita da Daspo.

 

