Petardo in Cremonese-Inter: tifoso nerazzurro piantonato in ospedale e ferito gravemente

Il tifoso dell'Inter che durante il secondo tempo di Cremonese-Inter, intorno al 50', ha lanciato il petardo in campo che è esploso vicino al portiere Audero, causandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra e stordendolo, è piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona. Stando a quanto si apprende da fonti investigative, il tifoso non apparterrebbe a gruppi organizzati e si sarebbe ferito gravemente a due dita della mano, riportando lesioni serie alle falangi nel tentativo di gettare sul terreno di gioco un secondo petardo, che invece gli è esploso in mano.