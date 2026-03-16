Tre errori certificati a sfavore dell’Inter: ecco cosa teme il club

Invece che placarsi, la rabbia interista nei confronti del mondo arbitrale continua a montare. Anche perché, in queste ore, sono emerse pure nuove valutazioni e considerazioni. Tanto per cominciare, dopo il rigore non assegnato a Frattesi, proprio nella stessa azione, c’è un ulteriore scontro in area tra Ederson e Dumfries. E, secondo il club nerazzurro, si tratterebbe di un altro penalty non assegnato e non valutato dal Var. E, a proposito di Var, ha lasciato perplessità la designazione di Chiffi come Avar per Inter-Atalanta sabato pomeriggio e, come Var, ieri sera, per Lazio-Milan. Al di là del fatto che, da arbitro più esperto, avrebbe potuto “assistere” meglio Gariglio, altro pomo della discordia essendo stato dismesso da arbitro alcuni fa e, come altri, "riciclato" per stare davanti al monitor. Ha una logica coinvolgere nella medesima giornata lo stesso direttore di gara, seppure con ruoli diversi, per le gare della prima e della seconda in classifica?