Calhanoglu rassicura l'Inter dopo l'infortunio con la Turchia: come sta e cosa ha detto per Chivu

Calhanoglu esce per infortunio durante Turchia-Romania

Il centrocampista dell'Inter è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale turca Vincenzo Montella nonostante l'ultimo periodo per lui sia stato particolarmente complicato a livello di infortuni, con un lungo stop, il rientro e una ricaduta. Montella comunque non ha voluto rinunciare a un pilastro della sua squadra, sia in campo che fuori. È sceso in campo da titolare, ha giocato una partita magistrale in entrambe le fasi davanti alla difesa, ma poi all'86' della partita contro la Romania, dopo un tiro dalla distanza, si è fermato facendo una smorfia di dolore mentre si toccava il polpaccio sinistro. Qualche minuto dopo, al 90', il giocatore nerazzurro è uscito dal campo, al suo posto è entrato Kahveci.

Calhanoglu rassicura sulle condizioni e ringrazia Chivu: "Con lui un rapporto speciale"

Nel post partita comunque, Calhanoglu ha voluto rassicurare i tifosi turchi e interisti, lanciando anche parole al miele al suo allenatore con i nerazzurri: "Con Chivu non ho parlato molto della Romania ma più della mia condizione fisica. Venivo da un mese e mezzo fuori per infortunio". A differenza di quanto visto in campo poco prima, il centrocampista ha assicurato di stare in buone condizioni: "Ora mi sento bene, mi ha chiesto come sto. Con lui ho un rapporto speciale. L'ho già detto ma sono grato all'Inter perché mi ha dato tempo per recuperare e rimettermi in forma per questi playoff. Quindi sono grato al mio allenatore Chivu".

Calhanoglu, l'ultimo periodo tra infortuni e ricadute

La smorfia di dolore del turco aveva fatto subito impensierire l'ambiente Inter dato che il polpaccio che si stava toccando era lo stesso al quale ha accusato un risentimento muscolare nella partita contro il Napoli. Dopo quella sfida, Calhanoglu è rimasto out per cinque partite di campionato, le ultime due della League Phase di Champions e i quarti di Coppa Italia contro il Torino. Il turco era poi rientrato a disposizione di Chivu per il Derby d'Italia contro la Juve dello scorso 14 febbraio, con l'allenatore che gli ha fatto giocare l'ultima mezz'ora di partita. Non esce benissimo da quella partita dato che salta le due partite dei playoff di Champions contro il Bodo Glimt. Torna in campo per un'altra mezz'ora nella sfida contro il Genoa, poi panchina nel derby contro il Milan e ancora fuori per infortunio contro l'Atalanta. Chivu lo schiera titolare contro la Fiorentina per poi farlo rientrare al meglio per i playoff dove gioca praticamente tutta la partita.