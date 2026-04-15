Lautaro e Nadia Battocletti, che passione per l'Inter: maglia personalizzata e orsacchiotto nerazzurro
Giornata speciale ad Appiano Gentile per l’Inter, che ha accolto come ospite Nadia Battocletti, tra i volti più importanti dell’atletica italiana. La mezzofondista azzurra, medaglia d’argento nei 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha fatto visita al BPER Training Centre mentre la squadra di Cristian Chivu preparava la gara contro il Cagliari.
Nadia Battocletti fa visita all'Inter
Il club nerazzurro ha ricordato i successi dell’atleta, sottolineando come Battocletti sia "uno dei volti più brillanti dell'atletica leggera italiana": oltre al risultato olimpico, ha conquistato l’oro ai Mondiali Indoor di Toruń 2026 nei 3000 metri e i titoli europei nei 5000 e 10.000 metri agli Europei di Roma 2024.
L'Inter è una questione di famiglia
Durante la visita, la campionessa ha incontrato squadra e staff tecnico prima dell’allenamento, vivendo da vicino l’atmosfera del centro sportivo. Da sempre tifosa interista, Battocletti ha raccontato così il suo legame con i colori nerazzurri: "Sono davvero molto felice di essere qui, perché l'Inter per me è una questione di famiglia: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra. Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv". E il club nerazzurro le ha regalato proprio una maglia nerazzurra personalizzata con suo cognome e il numero dieci dell'attaccante argentino.