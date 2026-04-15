Lautaro e Nadia Battocletti, che passione per l'Inter: maglia personalizzata e orsacchiotto nerazzurro

Nadia Battocletti fa visita all'Inter

Il club nerazzurro ha ricordato i successi dell’atleta, sottolineando come Battocletti sia "uno dei volti più brillanti dell'atletica leggera italiana": oltre al risultato olimpico, ha conquistato l’oro ai Mondiali Indoor di Toruń 2026 nei 3000 metri e i titoli europei nei 5000 e 10.000 metri agli Europei di Roma 2024.

L'Inter è una questione di famiglia

Durante la visita, la campionessa ha incontrato squadra e staff tecnico prima dell’allenamento, vivendo da vicino l’atmosfera del centro sportivo. Da sempre tifosa interista, Battocletti ha raccontato così il suo legame con i colori nerazzurri: "Sono davvero molto felice di essere qui, perché l'Inter per me è una questione di famiglia: mio padre mi ha trasmesso questa passione sin da piccola, regalandomi un orsacchiotto con la sciarpa nerazzurra. Oggi sono una super fan del capitano Lautaro Martinez, ma il mio ricordo preferito è la finale di Champions del 2010: ero bambina e abbiamo visto la partita tutti insieme in famiglia davanti alla tv". E il club nerazzurro le ha regalato proprio una maglia nerazzurra personalizzata con suo cognome e il numero dieci dell'attaccante argentino.