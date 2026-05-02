Scudetto Inter, il programma: in caso di titolo domenica solo la festa privata

Tra due giorni l’Inter potrebbe essere matematicamente campione d’Italia. In casa nerazzurra è ovviamente partita la macchina organizzativa per quello che potrà accadere a stretto giro, anche se non è in programma nessuna iniziativa particolare dopo la partita con il Parma in caso di raggiungimento dell’obiettivo. Questo non impedirà ai tifosi di festeggiare in maniera spontanea fuori da San Siro e per le vie del centro, come avvenne tra l’altro in occasione dello scudetto della seconda stella dopo il derby vinto contro il Milan di Pioli. Previsto invece un momento privato per squadra, staff tecnico e dirigenza: brinderanno eventualmente al tricolore tutti insieme e lontano dai riflettori dopo aver lasciato il Meazza.