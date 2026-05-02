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Scudetto Inter, il programma: in caso di titolo domenica solo la festa privata

Cresce l’attesa in casa nerazzurra: la macchina organizzativa si è già accesa
Daniele Vitiello
3 min
TagsInterScudettoFesta
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Tra due giorni l’Inter potrebbe essere matematicamente campione d’Italia. In casa nerazzurra è ovviamente partita la macchina organizzativa per quello che potrà accadere a stretto giro, anche se non è in programma nessuna iniziativa particolare dopo la partita con il Parma in caso di raggiungimento dell’obiettivo. Questo non impedirà ai tifosi di festeggiare in maniera spontanea fuori da San Siro e per le vie del centro, come avvenne tra l’altro in occasione dello scudetto della seconda stella dopo il derby vinto contro il Milan di Pioli. Previsto invece un momento privato per squadra, staff tecnico e dirigenza: brinderanno eventualmente al tricolore tutti insieme e lontano dai riflettori dopo aver lasciato il Meazza.

La festa dello scudetto Inter

La data cerchiata in rosso per i grandi festeggiamenti è quella del 17 maggio, giorno della sfida con l’Hellas Verona, ultimo impegno casalingo di stagione. Si giocherà molto probabilmente alle 15, considerando che il derby di Roma dovrà essere collocato necessariamente alle 12:30 per motivi di ordine pubblico. Sarà quella l’occasione in cui, al triplice fischio dell’incontro, Lautaro Martinez alzerà al cielo lo scudetto in veste di capitano per la seconda volta in carriera (terza in totale). La squadra salirà poi sul pullman scoperto che la porterà in trionfo da San Siro a Piazza Duomo in un percorso ancora da definire. La speranza in casa nerazzurra è ovviamente che i traguardi da celebrare siano due: questo dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia in programma il 13 maggio. Un successo all’Olimpico permetterebbe all’Inter di portare in trionfo le due coppe insieme. Bisognerà ovviamente fare i conti con l’ambizione altrettanto forte della Lazio di mettere un trofeo in bacheca, ma l’ipotesi suggestiva non può che rappresentare uno stimolo in più per Chivu e suoi ragazzi. 

 

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