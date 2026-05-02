Inter, oltre a Nico Paz può arrivare Palestra: la strategia economica di Marotta

L'Inter sogna almeno un colpo a effetto per la prossima stagione. Nico Paz è l’oggetto del desiderio in viale della Liberazione: corteggiato da mesi, è proprio il tipo di giocatore che manca nella rosa nerazzurra per dare imprevedibilità e nuove soluzioni alla manovra. La speranza è di convincerlo a forzare la mano in estate, quando il Real Madrid lo riporterà a casa nell’ipotesi di lasciarlo a disposizione del nuovo allenatore. Per l’argentino servirebbe un investimento importante, intorno ai 40-50 milioni complessivi, in base a quella che eventualmente sarà la formula dell’operazione. L’asticella è alta, ma non spaventa il club. Oaktree ha messo in cantiere un’operazione di questa caratura e il fantasista del Como sembra il profilo giusto da qualsiasi punto di vista. Non soltanto tecnico, come detto, ma anche simbolico: Nico Paz è uno dei talenti più puri del panorama europeo e poterlo vestire di nerazzurro rappresenterebbe un colpo mediatico non indifferente per la proprietà a stelle e strisce. Ovviamente la dirigenza dovrà fare la sua parte, sia a livello di incastri, per liberare spazio sufficiente soprattutto nel costo squadra con alcune uscite (Frattesi e Asllani su tutte), sia a livello diplomatico, lavorando di sponda con il ragazzo e la sua famiglia come in realtà a Milano fanno da mesi.