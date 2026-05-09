Bonny cambia nazionalità: addio Francia, andrà ai Mondiali con la Costa d'Avorio di N'Dicka

Bonny cambia nazionalità: l'attaccante dell' Inter giocherà i Mondiali 2026 con la Costa d'Avorio . Bonny , che ha giocato nelle rappresentative francesi fino all' Under 21 , ha preso una decisione definitiva e irreversibile. A ufficializzarla la FIFA attraverso il proprio sito ufficiale. Una grande vetrina internazionale si profila così all'orizzonte per Bonny, che a ventidue anni sarà a diposizione del ct Emerse Faé tre le file de Les Éléphants.

I numeri di Bonny con l'Inter

La Costa d'Avorio è inserita nel gruppo E con Germania, Ecuador e Curaçao. Bonny diventa così compagno di nazionale del romanista N'Dicka.

Arrivato all'Inter la scorsa estata dal Parma, ha finora totalizzato, in nerazzurro, 44 presenze tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana realizzando 7 gol e offrendo altrettanti assist.