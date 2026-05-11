Thuram a forte rischio per la finale di Coppa Italia: problema in allenamento, domani gli esami

L' Inter potrebbe dover fare a meno di Marcus Thuram per la finale di Coppa Italia. L'attaccante francese ha accusato un problema nel corso dell'allenamento odierno. Sono previsti domani, alla vigilia della partita contro la Lazio , in programma mercoledì alle 21:00 allo Stadio Olimpico , gli esami per conoscere meglio le condizioni del giocatore.

Inter, paura per le condizioni di Thuram

Al termine dell'allenamento odierno, a due giorni dall'ultimo atto della Coppa Italia, Marcus Thuram ha accusato un infortunio. Informazioni più precise sulle condizioni del giocatore sono attese domani mattina, quando l'attaccante svolgerà gli esami strumentali. La speranza dell'Inter è che il problema sia una semplice contrattura e che Thuram possa così essere a disposizione per la partita dell'Olimpico.

Chivu attenderà l'esito degli esami

Nella serata di sabato Thuram è partito da titolare nella partita vinta dall'Inter proprio contro la Lazio e lo avrebbe fatto senza dubbio anche mercoledì. Adesso Chivu dovrà attendere l'esito degli esami per avere chiare le condizioni dell'attaccante. Intanto, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport assieme a Lautaro Martinez, Thuram ha parlato del suo futuro: "L'Inter è una squadra speciale che ti fa sentire a casa dal primo giorno. Come Lauti, ho ancora un contratto, non lungo come il suo, però per adesso sto benissimo qua”.