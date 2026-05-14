Inter pronta a sfilare per Milano a bordo dell'autobus scoperto: c'è la data  

Milano oggi è un po' più nerazzurra. L'Inter, infatti, ha colorato la propria sede per celebrare la conquista della Coppa Italia nella finalissima di ieri contro la Lazio, che si aggiunge al già conquistato titolo di campione d'Italia. Questa mattina, sul grande tabellone elettronico installato sul tetto dell'edificio di viale della Liberazione, campeggia la scritta luminosa 'Double' insieme alle immagini dello scudetto e della Coppa Italia. La squadra di Chivu, del resto, ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, centrando un double non così scontato.