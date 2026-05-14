Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 14 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Inter pronta a sfilare per Milano a bordo dell'autobus scoperto: c'è la data  

Intanto, sul grande tabellone elettronico installato sul tetto dell'edificio di viale della Liberazione, campeggia la scritta luminosa 'Double'
2 min
TagsInter
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Milano oggi è un po' più nerazzurra. L'Inter, infatti, ha colorato la propria sede per celebrare la conquista della Coppa Italia nella finalissima di ieri contro la Lazio, che si aggiunge al già conquistato titolo di campione d'Italia. Questa mattina, sul grande tabellone elettronico installato sul tetto dell'edificio di viale della Liberazione, campeggia la scritta luminosa 'Double' insieme alle immagini dello scudetto e della Coppa Italia. La squadra di Chivu, del resto, ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, centrando un double non così scontato. 

Inter, il bus scoperto per le vie di Milano 

I festeggiamenti dell'Inter proseguiranno domenica 17 maggio in occasione dell'ultima partita casalinga contro il Verona. Sarà una giornata speciale, con tutti i protagonisti della stagione da incorniciare in prima linea.  

 

 

Dopo la consegna ufficiale del trofeo del campionato sul rettangolo verde di San Siro, la squadra salirà su un autobus scoperto per festeggiare il titolo per le vie di Milano insieme al popolo nerazzurro, come accaduto nel recente passato. Una festa nella festa dal sapore unico. 

 

Celebra il 21esimo scudetto dell'Inter con Guerin Sportivo Extra: "INTERRIBILE", gratis a casa tua! Scopri come
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inter

Da non perdere

Inter, c’è una stella in piùChivu, il bello del debuttante

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS