Inter pronta a sfilare per Milano a bordo dell'autobus scoperto: c'è la data
Milano oggi è un po' più nerazzurra. L'Inter, infatti, ha colorato la propria sede per celebrare la conquista della Coppa Italia nella finalissima di ieri contro la Lazio, che si aggiunge al già conquistato titolo di campione d'Italia. Questa mattina, sul grande tabellone elettronico installato sul tetto dell'edificio di viale della Liberazione, campeggia la scritta luminosa 'Double' insieme alle immagini dello scudetto e della Coppa Italia. La squadra di Chivu, del resto, ha vinto tutto quello che si poteva vincere in Italia, centrando un double non così scontato.
Inter, il bus scoperto per le vie di Milano
I festeggiamenti dell'Inter proseguiranno domenica 17 maggio in occasione dell'ultima partita casalinga contro il Verona. Sarà una giornata speciale, con tutti i protagonisti della stagione da incorniciare in prima linea.
Dopo la consegna ufficiale del trofeo del campionato sul rettangolo verde di San Siro, la squadra salirà su un autobus scoperto per festeggiare il titolo per le vie di Milano insieme al popolo nerazzurro, come accaduto nel recente passato. Una festa nella festa dal sapore unico.