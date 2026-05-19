Bastoni è "tornato a casa": l’affetto dei tifosi dell’Inter allontana il Barcellona

Alessandro Bastoni sa bene di occupare un posto privilegiato nel cuore dei tifosi dell’Inter . Ancor di più dopo domenica sera, quando la gremitissima piazza Duomo ha avuto per qualche minuto occhi soltanto per lui. Due cori tributati di fila , seguiti da una intensa ovazione e un lungo applauso. Trattamenti che di solito da quelle parti sono riservati alle star della musica in concerto, ma che per una notte hanno avuto i nerazzurri come protagonisti. Lui più di tanti altri. Per il peso che ha dovuto portare con sé dalla gara casalinga con la Juventus in avanti, considerando anche la cocente delusione con la Nazionale e l’espulsione cruciale rimediata nello spareggio contro la Bosnia .

"Bastoni resta con noi", l'appello dei tifosi dell'Inter e quel gesto durante la festa scudetto

L’abbraccio virtuale dei suoi tifosi deve avergli provocato un brivido di quelli difficili da dimenticare. Ha sorriso, battendo più volte la mano sul petto e sullo stemma dell’Inter nel momento in cui il popolo interista gli ha ripetuto con forza l’appello 'resta con noi'. Da anni difende la maglia non soltanto con l’abnegazione di un professionista esemplare, ma anche con l’amore di uno di famiglia. La speranza dei tifosi è poi la stessa dei suoi compagni di squadra e di Cristian Chivu, che l’ha difeso a spada tratta fin dal primo momento: tutto l’ambiente vuole che il numero 95 nerazzurro non si schiodi da Milano. L’affetto ricevuto non soltanto domenica, ma in generale da settimane, può soltanto consolidare nel ragazzo l’idea che sia davvero complicato trovare altrove lo stesso tipo di trattamento. Nei successi degli ultimi anni il suo contributo è stato enorme anche perché all’Inter si è sentito subito a casa e il forte legame con la piazza gli ha permesso di dare sempre il massimo per raggiungere quegli obiettivi. Questa consapevolezza, alla luce anche dell’appello arrivato fino alla balconata che ospitava le due coppe vinte quest’anno, sembra allontanare ancora di più le voci di mercato sul suo conto.

Il Barcellona si allontana

FUTURO. Il Barcellona era probabilmente convinto di riuscire a convincere del tutto il ragazzo, fino addirittura a portarlo a forzare la mano con l’Inter per abbassare le pretese dal punto di vista economico. Nulla di tutto ciò è accaduto e anche per questo motivo il club blaugrana fa circolare negli ultimi giorni di aver spostato il mirino su altri profili, evidentemente più facili da aggredire. Con la sessione di mercato ancora tutta da vivere, sarebbe imprudente escludere del tutto qualsiasi tipo di colpo di scena, ma a oggi non sembrano affatto esserci i presupposti per pensare a un divorzio tra Bastoni e l’Inter. In ogni caso il club nerazzurro ha dettato le sue condizioni e non intende rivederle. Più facile che, alla fine di una lunga telenovela mediatica, il fascicolo trovi spazio in archivio tra le suggestioni rimaste tali, come in passato sul suo conto è avvenuto anche con Manchester City e Real Madrid, per stessa ammissione del suo agente. Certe notti scaldano il cuore e scacciano via brutti pensieri: ora nella testa di Bastoni è tutto ancora più chiaro.