Bastoni e i dubbi sul futuro: il Barcellona non lo convince e Flick… Cosa può succedere sul mercato 

L ’oretta di gara disputata domenica scorsa contro il Parma è servita a fargli riassaggiare il clima partita. Alessandro Bastoni è poi uscito per un crampo , evitando di correre qualsiasi rischio. La riatletizzazione dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo è proseguita anche in settimana ed è probabile che anche oggi Chivu gli dia possibilità di mettere minuti nelle gambe. Fa parte di un percorso stabilito a tavolino ormai diversi giorni fa, nell’ottica di riaverlo al meglio proprio per il momento decisivo della stagione.

Il percorso di Bastoni

Nella gara scudetto era in campo, anche se inevitabilmente non al meglio. In finale di Coppa Italia invece tiene a dare un contributo più grande, per cui il rodaggio di questo pomeriggio non sarà una tappa banale. A livello fisico sta migliorando, ma anche di testa comincia a sentirsi più libero. Il peso di mesi complicati è man mano svanito con l’avvicinarsi allo scudetto: il carico di affetto non solo dei compagni, ma di tutto l’ambiente, è servito a far scattare una molla in lui. E a schiarirgli ancor di più le idee anche sul futuro.

Gli scenari e il futuro

L’interesse del Barcellona farebbe tremare le gambe a chiunque, ma il ragazzo era e continua a essere non troppo convinto dell’addio all’Inter. Il fattore ambientale lo ha portato magari a fare qualche riflessione in più, considerando quanto accaduto in giro per l’Italia dopo l’ingenuità commessa in Inter-Juventus, ma il legame con il mondo nerazzurro ha radici profondissime, quasi impossibili da strappare. In viale della Liberazione, tra l’altro, non hanno mai vacillato, né si sono lasciati stordire dalla grancassa mediatica catalana che a lungo ha fatto la sua parte nella telenovela di mercato a stagione ancora in corso. Lo dimostrano le parole di Ausilio, che a più riprese ha ribadito un concetto chiaro: non c’è alcuna intenzione di vendere Bastoni, figurarsi di svenderlo. Questo più di tutto sembra aver spiazzato i blaugrana, convinti che sarebbe stato poi tutto sommato facile convincere la dirigenza nerazzurra a privarsi del giocatore. In Spagna evidentemente pensavano che la trattativa si potesse mettere agevolmente in discesa e che l’Inter non avrebbe fatto muro. Sono rimasti spiazzati e ora sembrano aver cominciato a guardarsi intorno. Anche per presunte valutazioni di carattere tattico dell’allenatore Flick, che tutto d’un tratto potrebbe essersi reso conto che in realtà avrebbe bisogno di un giocatore diverso da Bastoni (che tra l’altro ha affrontato non più tardi di un anno fa e conosce benissimo).

Il cammino verso la finale

Un po’ come la volpe che non arriva all’uva. Chissà anche questo aggiornamento dai media catalani rientra in una strategia mediatica che magari vuol portare l’Inter ad abbassare le pretese. A oggi il ragazzo è sicuramente concentrato sul finale di stagione, consapevole che nei prossimi giorni potrebbe aggiungere l’ennesimo trofeo in bacheca. Vuole metterci lo zampino, per ripagare Chivu che lo ha sempre protetto e tifosi e compagni che non gli hanno mai fatto mancare supporto: il modo migliore per consolidare ulteriormente un legame già complicatissimo da scalfire.