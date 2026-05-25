Chivu, arriva la firma con l’Inter: ecco cosa chiede in estate al club

Prima il rinnovo e poi le vacanze. Non è ancora il momento di fermarsi per Chivu , che questa settimana ha già in agenda un appuntamento per definire il prolungamento del suo contratto . Peraltro, dovrebbe restare “operativo” fino alla prima settimana di giugno, dovendo anche definire gli ultimi dettagli del programma estivo. Poi, finalmente, arriverà il momento di staccare la spina, di riposarsi e di dedicarsi alla famiglia, come ha spiegato dopo il match di Bologna . Tutto a verificare, però, se riuscirà effettivamente a non rimanere sintonizzato costantemente con la dirigenza. Da questo punto di vista, infatti, l’annata che si sta concludendo è stata intensissima. E Chivu è stato sempre in prima linea, tenendo sempre alta la guardia, partecipando ad ogni scelta e decisione, senza trascurare nemmeno il più piccolo degli aspetti.

Chivu, una formalità il rinnovo con un sostanzioso adeguamento

Tutto questo lavoro ha trovato coronamento nello scudetto e nella Coppa Italia: trofei pienamente meritati. Adesso, come premesso, arriverà un ulteriore riconoscimento, ovvero il rinnovo di contratto con sostanzioso adeguamento. Non c’è più molto di cui discutere. Si tratta solo di tagliare il traguardo e, come ha più volte ribadito Marotta, è una formalità. Chivu si legherà all’Inter fino al 2028, con l’opzione per un’ulteriore stagione. E i suoi emolumenti sfioreranno quota 4 milioni, con l’aggiunta dei soliti bonus. Insomma, un legame ancora più solido, perché il tecnico rumeno è il presente, ma anche il futuro della squadra nerazzurra.

L'Inter programma la prossima stagione

Il futuro più imminente, evidentemente, è la prossima stagione. Che, per l’Inter comincerà attorno alla metà di luglio. Tra il 13 e il 14, infatti, ci sarà il raduno, con visite e test per una truppa che sarà priva degli elementi impegnati ai Mondiali nel continente americano. Già il 16 si partirà per la Germania, nella regione del Baden-Württemberg. Li verrà svolta la prima parte della preparazione, che durerà circa una decina di giorni. Poi, il 29, sempre di luglio, ecco il trasferimento a Hong Kong, per il primo appuntamento della tournée dall’altra parte del mondo: sfida con il Manchester City, il 1° agosto, al Kai-Tak Stadium. Il 3 nuovo decollo, stavolta per l’Australia, dove sono in calendario altre due amichevoli: contro il Milan, il 5, e contro la Juventus, l’8, sempre all’Optus Stadium di Perth. Immediato, poi, il rientro in Italia, con sbarco previsto per il 9. A quel punto, mancheranno giusto un paio di settimane per l’inizio del campionato, fissato per il weekend del 23-24 agosto.

Inter, dal mercato tre innesti per Chivu: franata per Muharemovic, obiettivi Koné e Palestra

Nel frattempo, ovviamente, verrà portato avanti il mercato. La base di partenza sarà l’innesto di tre elementi: un difensore, un centrocampista e un esterno.

Mentre c’è maggiore incertezza per il reparto arretrato, dopo la frenata registrata per Muharemovic, per gli altri reparti gli obiettivi in prima fila sembrano già delineati: Koné, con la Roma che ha necessità di vendere entro il 30 giugno, per ragioni di Fair Play finanziario, e Palestra, ritenuto un investimento fondamentale anche in prospettiva. Per il resto delle entrate, saranno determinanti le uscite e gli incassi che ne deriveranno.