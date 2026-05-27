Inter e Chivu, accordo totale: arriva il rinnovo con opzione. Svelati tutti i dettagli e quanto guadagnerà a stagione

Tutto fatto: non c’è più nulla di cui discutere. L’Inter e Chivu hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto del tecnico. E non l’hanno raggiunto in queste ore, ma già qualche giorno fa, attraverso un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Chiodi, il rappresentante dell’allenatore rumeno. A questo punto si tratta solo di attendere la firma e, subito dopo, l’ufficialità. Non dovrebbero tardare: già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, infatti, dovrebbero espletate anche queste ultime formalità e spunterà la fumata bianca. Non è stato complicato intendersi. La volontà di proseguire insieme, infatti, era reciproca ed è conseguenza non solo di un’annata eccellente dal punto di vista dei risultati, con scudetto e Coppa Italia già sistemati nella sala trofei di viale Liberazione, ma anche di una comunità di intenti e di una sintonia che non sono mai venute meno. Anzi si può dire che, se possibile, il rapporto tra Chivu e il club nerazzurro, inteso come dirigenza, ma anche proprietà, si è ulteriormente cementato nel corso dei mesi.

Il rinnovo di Chivu: le cifre

Il prolungamento, dal 2027 al 2028, che dentro l’Inter veniva dato per scontato addirittura dallo scorso febbraio, assicurerà a Chivu anche un sostanzioso adeguamento dell’ingaggio. Del resto, quando aveva firmato (era il 9 giugno 2025), Chivu era “solo” un tecnico con 13 panchine di una squadra professionistica, con una salvezza conquistata, però. Ora, invece, è un allenatore che si è dimostrato assolutamente all’altezza di guidare un gruppo di campioni e di riportarli al successo. Insomma, la risposta ai dubbiosi è stata servita… Gli emolumenti del tecnico rumeno passeranno da circa 2,5 milioni a stagione, fino a sfiorare i 4, bonus compresi. Nel contratto, inoltre, è stata inserita un’opzione per un ulteriore anno insieme. La visione, quindi, non è solo per il futuro immediato, ma pure per quello a medio e lungo termine.

E ora il mercato: cosa chiede il tecnico

Chivu si tratterrà a Milano ancora fino a tutta la prossima settimana, poi cominceranno le vere e sospirate vacanze, ovviamente con la famiglia. Poi è chiaro che il canale di comunicazione con il trio Marotta-Ausilio-Baccin non di interromperà. Del resto, toccherà a loro soddisfare le richieste dell’allenatore rumeno, che si cercherà di accontentare in tutto e per tutto. Al di là dell’esigenza di irrobustire la difesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche numerico, alla luce dei diversi addi, Chivu spinge per avere un centrocampista fisico e di rottura, caratteristiche che mancano nella mediana nerazzurra, ma anche un elemento offensivo, rapido, veloce e in grado di saltare l’uomo. Per quanto riguarda il primo ruolo, il nome è quello di Konè (ma occhio anche a Jones seppure abbia un identikit diverso), già “vicinissimo” la scorsa estate. Per il secondo, invece, occorrerà attendere. Il sogno Nico Paz, infatti, rischia di finire nel cassetto e quindi servirà un'alternativa. Nel frattempo, scatterà l’assalto a Palestra, un giocatore che ha fatto innamorare il tecnico rumeno e non solo in casa nerazzurra. Non sarà semplice strapparlo all’Atalanta, ma in viale Liberazione sono pronti a giocarsi fino in fondo la partita.