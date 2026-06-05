La prima mossa dell'Inter: ufficiale il ritorno di Stankovic

Ufficiale la prima mossa dell' Inter per la prossima stagione. Attraverso un comunicato ufficiale, il club nerazzurro , fresco di vittoria di Scudetto e Coppa Italia, ha annunciato il ritorno di Aleksandar Stankovic . La società, infatti, ha esercitato il diritto di riacquisto dal Brugge per il centrocampista classe 2005.

Stankovic all'Inter: il comunicato

"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031". Questo il comunicato con cui l'Inter ha annunciato il ritorno di Stankovic. Il centrocampista serbo (otto presenze e un gol in Nazionale) è cresciuto in nerazzurro, disputando 58 partite in Primavera ed essendo già stato integrato in prima squadra, seppur senza esordire.

I numeri di Stankovic al Brugge

In prestito al Brugge nell'ultima stagione, in Belgio Stankovic ha disputato 29 presenze, segnando 4 gol in campionato, 10 presenze e 2 gol nei playoff poi vinti, ma anche 10 gare, con 2 gol, in Champions League. Nella prossima stagione il classe 2005 andrà a infoltire il reparto di centrocampo a disposizione di Chivu.