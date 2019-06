Diretta conferenza Sarri: comincia la sua avventura alla Juve

Comincia l'era di Sarri alla Juventus. Il nuovo allenatore bianconero è sbarcato a Torino ieri intorno alle 19 a bordo di un aereo privato. Presentatosi in camicia e occhiali da sole firmati e con copriabito curiosamente griffato "Allegri" (particolare che non è sfuggito all'occhio sempre attentissimo dei social), l'allenatore si è diretto a bordo di una vettura della società alla Continassa dove, accompagnato da Paratici e Nedved, ha fatto un primo sopralluogo nel centro sportivo bianconero. L'ex Chelsea verrà presentato stamattina alla stampa alle ore 11. Seguite la sua prima giornata juventina sul nostro sito.

ANCORA SU HIGUAIN

“Non ho parlato con Higuain ancora. Devo farmi le mie idee e sentire quelle della società. E’ un centravanti che può giocare con chiunque a fianco, anche Ronaldo. Non vedo problemi. La mia sensazione è che Gonzalo abbia vissuto male il post Juventus, sia uscito un po’ scosso. Se ha una reazione forte, può fare 2-3 anni di livello”.

TELEFONATE

“Non ho sentito De Laurentiis. Io lo ringrazierò sempre. Raramente un napoletano è riuscito ad allenare la propria squadra. Mi ha fatto un regalo enorme. Abbiamo due caratteri di grandi personalità. Non dirò i nomi dei giocatori napoletani che ho sentito.

Allegri? Non l’ho sentito ancora. Spero di farlo. Ma di solito Cazzeggiamo”.

SARRISMO

“Non lo so che è. Non ci penso, io sono sempre stato questo. Sono una persona diretta. Questo porta a scontri, ma sono risolvibili. E’ il non detto che scatena rancori. Spero di non avere cambiato i concetti di fondo”.

INTEGRALISTA

“Coinvolgerà questo cambiamento anche il settore giovanile? Non sono ancora Ferguson, non voglio incidere così. A me piace anche molto, ma a livello utopico. Ma sono percorsi lunghi. Faremo sicuramente qualche riunione con gli allenatori del settore giovanile. Ma per inserire una filosofia il percorso è lunghissimo.

Io integralista? Detto a uno che ha cambiato così tanti moduli, anche nella stessa stagione… mi sembra un po’ troppo”.

L'EREDITA' DI ALLEGRI

“Allegri lascia un’eredità pesante a livello di vittorie. Mi piacerebbe vedere quella capacità che gli ha dato di passare anche mezzora in difficoltà e poi in dieci minuti andare a tritare una partita. Era difficile mentalmente da affrontare. Straordinario il suo lavoro”

HIGUAIN E MERCATO

“Spazio per Higuain? Gli voglio molto bene e dipende da lui penso. I giocatori che aveva la Juve in organico… i dirigenti qui li seguono da anni, voglio ascoltarli. Poi prenderemo una decisione insieme.

Mercato? Quando avremo un’idea più definita del modulo di riferimento vedremo. Non dirò nomi, ma caratteristiche. Paratici mi tiene aggiornato su tutto. Mi interessa fargli sapere le caratteristiche che cerco. Paratici conosce più giocatori di me”.

FEELING

"Ho fatto 30 anni di trattative con le società. Ho la capacità di rendermi conto di che livello è la persona che ho davanti. La loro disponibilità, la loro convinzione, fare un sacrificio per venire a parlarti. Ti trasmettono l’unità di intenti. O mi sto rincoglionendo o loro sono stati capaci di darmi questo feeling.

Giocatori? Quelli che ci possono cambiare la storia sono quelli offensivi. Abbiamo bisogno di grandi giocatori, anche se dipende da come saperli organizzare. Davanti però alla fine decidono loro. I talentuosi sono Ronaldo, Dybala, Douglas Costa… bisogna partire da loro”.

LA RAGIONE PER AVER PRESO SARRI

Paratici: “Il gioco non è stato centrale come motivazione per cambiare. Pensavamo che Sarri fosse il migliore per la Juve, come l’avevamo pensato per Allegri. Ha mostrato grandi qualità in Italia, in Premier, a livello internazionale”.

INCONTRO CON RONALDO?

“Viaggio ad andare a trovare Ronaldo? Non so se si farà. Ho chiesto di parlare con 2-3 giocatori. Bisogna condividere. Voglio cominciare a capirli, partendo dai più incidenti sui risultati. Sarà un percorso normale, vediamo”.

CORI RAZZIALI E NAPOLI

“Cori razziali? Non cambio idea se cambio società. E’ una manifestazione di una inferiorità così netta rispetto agli altri stati europei che mi sembra sia tempo di dire basta. Il Napoli è una delle squadre che subisce più un certo tipo di atteggiamento. Se lo sento da un’altra parte la mia idea di fondo rimane la stessa. Basta.

Quando uscirò dal San Paolo se mi fischiano o se mi applaudono sarà sempre una dimostrazione di amore”.

CARATTERISTICHE DEI GIOCATORI

“Il Napoli era una squadra di giocatori da squadra, sempre a disposizione. Il Chelsea è una squadra di giocatori di livello tecnico superiore, ma con caratteristiche diverse: esterni da uno contro uno e che vogliono palla addosso. Si perdeva fluidità ma era efficace. Non vengono fuori sempre le stesse squadre con gli stessi allenamenti. Ci sono giocatori con caratteristiche definite, difficile cambiarle. La filosofia è la stessa ma va cucita addosso a chi può farti vincere le partite”.

GIACCA O TUTA

“Col Napoli siamo stati in ballo fino alla fine. Volevo prendere il potere, nel senso di vincere lo scudetto. Come andrò vestito? L’importante è che non mi mandino nudo”

GIOCARE BENE E VINCERE

“Ronaldo può giocare in qualsiasi ruolo, quello che cambia è l’interpretazione. Vincere? Ho vinto poco, soprattutto in categorie basse. Penso che divertirsi in campo non sia contro il vincere. Se una squadra in campo si diverte e diverte il pubblico si innesca l’entusiasmo del pubblico che è benzina. Non si può pensare che una squadra che si diverte sia frivola. Le prime tre o quattro partite all’Empoli… i giornalisti mi chiedevano se mi sarei salvato con un calcio divertente. Ci siamo salvati con tante giornate di anticipo. La storia ci dice che hanno vinto allenatori con caratteristiche opposte, il contrario una dell’altra, quindi è bene che uno rimanga sé stesso”.

SCETTICISMO

“Come dappertutto. Mi è sempre successo. Vengo dall’altra parte ed è normale ci sia scetticismo e un po’ di rancore. Parlerà il campo”

COSA GLI PIACE DELLA JUVE

Sarri: “I club sono fatti da persone. Di primo approccio, mi è piaciuto molto che tutti fossero uniti e compatti. Sono cose importanti. Il rapporto con le persone si dà di più. Mi è bastato un paio di cene per capire che qui c’è un gruppo forte. Questo mi piace molto”.

IL GIOCO

Paratici: “Abbiamo fatto una scelta. Pensavamo che la spinta propulsiva del precedente ciclo potesse affievolirsi. Non è stato un motivo di gioco o risultati”

IL NAPOLI E IL RISPETTO

“Messaggi di miei ex calciatori? Il giocatore che vive in un ambiente dice cose per vivere bene in un ambiente. I giocatori per messaggio mi hanno scritto cose diverse. Io traditore? Ora è il momento della vita in cui devo rispettare la mia professione. Sono scelte logiche, senza romanzarci sopra. Io ho sempre rispettato tutti”.

PROFESSIONALITA'

“Ho vissuto tre anni in cui ho vissuto tre anni che il mio primo pensiero era battere la Juve. Il mio dovere morale e professionale era batterla. Ho dato il 110% e non ci siamo riusciti. Lo rifarei, ci riproverei. Al momento che finisce però finisce. La mia professionalità mi porterà a dare tutto per la Juve. Alla fine tutto quello che ho fatto l’ho fatto forse in modi sbagliati, ma intellettualmente apprezzabile”.

EMOZIONI

“A livello emozionale… non passo dai dilettanti alla Juventus. E’ un percorso lungo. Mi fa piacere essere qui, mi dà emozione. Ma il percorso è stato di passi. Il Chelsea era un altro grande club, chiaramente con meno storia. Lo ritengo questo un passo in avanti ulteriore. L’emozione c’è forte, ma non mi hanno preso dai dilettanti. Allenare Ronaldo? E’ una escalation anche da questo punto di vista. Ho allenato giocatori forti nel Chelsea, qui c’è il top mondiale. E’ un ragazzo che ha quasi tutti i record del calcio mondiale. Mi piacerebbe fargliene battere qualcun altro”.

IL MODULO

"Il primo passo è studiare le caratteristiche dei giocatori e trovare il modulo per far rendere quei 3-4 giocatori top al meglio. A Londra c’era da accompagnare le caratteristiche di Hazard per esempio. Partiamo da quali sono i giocatori che fanno la differenza e sfruttiamoli al meglio. Il modulo sarà una conseguenza".

LA CHAMPIONS

"Cosa mi aspetto? Alzarmi la mattina e studiare il modo di vincere le partite. Non ho dovuto. Rivincere è più difficile che vincere. In Italia la Juve ha l’obbligo di essere favorita. Champions? Abbiamo l’obiettivo di vincere, ma ci sono altre squadre forti, ci sono difficoltà mostruose. Le responsabilità sono forti a livello italiano, meno a livello europeo".

LA VOGLIA DELLA JUVE

"La Juve è stata determinatissima a prendermi. Mi hanno convinto così. Ringrazio la dirigenza, un atteggiamento di compattezza e determinazione.

Il nostro è un percorso lungo per avvicinarci all’Inghilterra. Cambiare l’atmosfera dentro gli stadi… il clima è nettamente diverso. Ci vorrà un percorso che parta dalle struttura. Lì il risultato è importante, ma un po’ meno. In serie A è un anno stimolante a livello di allenatori. Giampaolo, Ancelotti, Fonseca, De Zerbi… si sta creando una area frizzante a livello di allenatori. Ci sono i presupposti per vedere qualcosa di interessante".

DA NAPOLI A TORINO

Sarri: A Napoli ho dato tutto me stesso. Negli ultimi mesi lì ho avuto un dubbio. Quello tra l’affetto e la parte logica di me stesso che mi diceva che era un percorso concluso. A quel punto ho avuto offerte dell’Italia, ma sono voluto andare all’estero per non passare subito ad un’altra italiana. L’esperienza a Londra è stata bellissima ma sentivo il bisogno di tornare in Italia. Questa è la società più importante d’Italia. E’ il coronamento di una carriera lunghissima e difficilissima. Ho rispettato tutti.

TEMPI

Paratici: "Era un allenatore sotto contratto. Bisognava avere rispetto per tempi e formalità. Ringraziamo Marina del Chelsea, un grande dirigenti".

PRESENTAZIONI

Parla Paratici: "Per Sarri contratto triennale. Siamo molto contenti".

Sarri: "Sono contento di essere qui oggi. Sono a disposizione per domande e curiosità".

INIZIATA LA CONFERENZA STAMPA

Sarri entra in sala stampa, la conferenza può iniziare

SARRI, RONALDO E LA JUVE: SPUNTANO DUE RETROSCENA

Juve, ecco Sarri: è arrivato a Torino

LO STAFF DI SARRI ALLA JUVE

Il nuovo tecnico della Juve - che ha firmato un contratto di tre anni - lavorerà con uno staff già ben delineato. I suoi due vice allenatori saranno Giovanni Martusciello e Andrea Barzagli. Il collaboratore tecnico sarà Marco Ianni mentre per il ruolo di preparatore atletico Sarri potrà contare su Davide Ranzato e Davide Losi.

SARRI PRONTO A VOLARE DA CRISTIANO RONALDO

Subito dopo il fuoco di fila delle domande Sarri ha in programma un blitz (week end e dintorni) a Costa Navarino per incontrare Ronaldo (proprio come fece un anno fa il presidente Agnelli). Già, lo stesso posto dove Cristiano va spesso con la compagna Georgina, il fratello Hugo e il fi glio Cristiano junior, l’incanto del “Westin Resort” e la pace che serve per ricaricare le batterie. Un blitz programmato in segreto nei giorni scorsi, un blitz che servirà per parlare di calcio come piace a entrambi, di 4-3-3 più a trazione anteriore. Magari per consentire al fuoriclasse portoghese di tornare ai livelli di realizzazione delle stagioni antecedenti alla prima in maglia bianconera.