Juve, De Ligt ha lasciato Torino: è in Olanda

La lista dei giocatori della Juve andati all’estero per l’emergenza Coronavirus continua ad allungarsi. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Matthijs De Ligt. A svelare il rientro in Olanda dell’ex capitano dell’Ajax è stata la compagna, la bella AnneKee, che su Instagram ha prima pubblicato una foto in solitaria su un jet privato e poi ha mostrato il video dell’allenamento in cui si vede anche il centrale bianconero correre all’aria aperta.

Juve, ecco chi è ancora fuori. Caso Higuain?

Tra i bianconeri l’unico a fare ritorno alla base è stato Miralem Pjanic. Restano ancora in patria Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Rabiot, Szczesny, Khedira e Higuain. Quello legato al Pipita sembra essere il caso più eclatante anche se papà Jorge ha minimizzato nella giornata di ieri: “Resterà alla Juve perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà. Ci tiene e la gente gli vuole bene”.

In Portogallo parlavano di un ritorno imminente di Ronaldo

Torna martedì, non torna più martedì. Lunedì il quotidiano portoghese Record aveva parlato del rientro imminente a Torino di Cristiano Ronaldo, che si trova ancora nella sua villa a Funchal, salvo poi precisare che il fuoriclasse bianconero “si tratterrà ancora per qualche giorno a Madeira insieme alla sua famiglia”. Lui intanto non si ferma e continua ad allenarsi come ha sempre fatto, l’ultima sessione condivisa sui social è stata quella della cyclette: “Le ruote vanno a fuoco”.