Juve, anche Khedira è tornato a Torino

La Juve comincia a…riformarsi. Si susseguono i rientri degli stranieri che nelle settimane scorse avevano lasciato l'Italia: in serata è stata la volta di Sami Khedira, rientrato con un volo privato proveniente da Stoccarda. Anche il centrocampista tedesco, così come i compagni, dovrà osservare come da protocollo 14 giorni di quarantena.

Juve, ecco chi manca all’appello

Dopo Ronaldo, primo a tornare, nella serata di martedì avevano fatto ritorno il polacco Szczesny e l'olandese De Ligt mentre oggi si è registrato il rientro del francese Matuidi. I brasiliani Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro sono in volo verso il capoluogo piemontese e all'appello mancano solo l'altro francese Rabiot e l'argentino Higuain. Il club bianconero nel frattempo festeggia la guarigione di Paulo Dybala dal Coronavirus: gli ultimi tamponi hanno dato esito negativo.