Clamoroso Arthur: potrebbe lasciare subito il Barcellona

TORINO - “Non è il primo né l’ultimo che è arrivato in un club con enormi aspettative e non è riuscito poi a metterle a frutto”. E non sono proprio le migliori dichiarazioni da rivolgere a un tuo attuale giocatore, se ti chiami Quique Setien, guidi il Barcellona a corto di centrocampisti per un finale di stagione complicatissimo e decidi di attaccare Arthur, ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Proprio queste frasi infatti potrebbero aver creato un ulteriore problema tra i blaugrana, già alle prese con molte lotte intestine di potere e di polemiche tra squadra e società. Con il finale della Liga tutto da scrivere, Messi e compagni potrebbero infatti dover rinunciare anche al centrocampista ex Gremio, da più parti definito furioso per il veleno delle parole del suo attuale allenatore: il malessere di Arthur sembrerebbe essere confermato anche dalla madre Lucia Mello che dopo le critiche di Setien ha risposto sui social piccata: "Oh mio Dio! Ora tireranno fuori i difetti sul giocatore...."

Arthur, sfiduciato dal suo allenatore e messo ai margini di squadra e progetto in questi mesi per costringerlo ad accettare la Juventus e ad andarsene, potrebbe infatti restituire la mancanza di fiducia con lo stesso tono, chiedendo di non disputare la Champions con il Barcellona per potersi subito concentrare sulla nuova avventura con il suo nuovo club, venendo a mancare voglia e fiducia di continuare in Spagna (il Napoli osserva interessato, visto che ad agosto si troverà di fronte proprio il Barça). Arthur non sarebbe neanche il primo a farlo: già Timo Werner, venduto dal Lipsia al Chelsea, ha chiesto alla sua attuale squadra di liberarlo il 30 giugno per trasferirsi da subito in Inghilterra, con buona pace dei quarti di Champions da giocare.

Il regolamento Fifa sulle liste giocatori

Arthur alla Juve da subito? In ogni caso no. A regolamentare il trasferimento dei giocatori e la loro possibile partecipazione in una competizione con un'altra casacca è la FIFA che prima della nuova stagione, dunque al termine di tutte le competizione nazionali e continentali in atto, non permette alle squadre partecipanti di modificare le liste dei giocatori già registrate. Secondo queste indicazioni è dunque impossibile che Arthur giochi una gara con la Juve, e Pjanic col Barcellona, prima di settembre.