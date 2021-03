Juve, Pirlo: "Inter-Sassuolo? Fatte cose diverse"

TORINO - "Cosa ho pensato quando ho visto il rinvio di Inter-Sassuolo? Siamo stati informati e abbiamo accettato. Noi e altri abbiamo giocato con dei malati, sono state fatte cose diverse in questo caso perché è intervenuta l'Asl. Capita purtroppo in un momento positivo per l'Inter che avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale. In questo senso sono stati anche fortunati". Così Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match che aspetta la Juventus contro il Benevento, sfida in cui i bianconeri vestiranno una maglia particolare.