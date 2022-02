Juve, parte l'operazione derby: tre in lizza per sostituire Danilo

Un giorno per recuperare le energie fisiche e mentali dopo l’intensa sfida del “Gewiss Stadium” di Bergamo contro l’Atalanta e i giocatori della Juventus sono tornati al lavoro. Del resto, mancano solo tre giorni al prossimo impegno ufficiale, che non sarà una sfida qualunque, bensì il derby contro il Torino.

Juve, si torna a lavorare in vista del derby I giocatori di Max Allegri si sono allenati nella mattinata di martedì in vista della gara contro i granata, in programma venerdì alle 20.45 all’”Allianz Stadium”, tre giorni prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Villarreal. Il colpo di testa di Danilo in pieno recupero contro l’Atalanta ha permesso alla Juventus di evitare il sorpasso della squadra di Gasperini conservando il quarto posto, ma è costato altri due punti rispetto al Milan, nuova capolista del campionato.

Allegri fa lavorare sul possesso palla: Danilo assente alla seduta Allegri, però, non vuole sentir parlare di scudetto e pensa partita per partita. La seduta di martedì ha visto una prima parte dedicata al lavoro fisico e atletico, poi il gruppo ha eseguito esercitazioni tecniche e di possesso palla. In conclusione la classica partitella. Non si è allenato Danilo, che ha usufruito di un giorno di permesso. Il brasiliano sarà squalificato nel derby dopo l'ammonizione ricevuta a Bergamo e tornerà quindi a disposizione di Allegri solo per la partita contro il Villarreal. Per il tecnico livornese, quindi, quelli che separano la Juve dal derby saranno giorni di valutazione per capire come sostituire al meglio l’ex Porto, elemento particolarmente duttile potendo giostrare da esterno destro o sinistro o anche da difensore centrale, posizione nella quale ha concluso la gara contro l’Atalanta.