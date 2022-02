Zakaria: "Felice di ciò che mi riserverà il futuro alla Juve"

Dopo aver giocato, e pure segnato, alla prima partita con la maglia della Juventus contro il Verona, Denis Zakaria è stato mandato in panchina da Max Allegri nella trasferta contro l'Atalanta, salvo tornare in campo dal primo minuto nel derby contro il Torino.

Denis Zakaria in panchina anche nel derby Il centrocampista svizzero è stato incluso nella formazione di partenza di Max Allegri per la gara contro i granata, ma l'esclusione dall'undici di partenza a Bergamo non aveva certo scoraggiato l'ex Borussia Moenchengladbach, consapevole di quanto la concorrenza nella rosa bianconera sia agguerrita e che con i tanti impegni all'orizzonte ci sarà spazio per tutti. Del resto in vista c'è la sfida di Champions League contro il Villarreal, che vedrà la Juventus in campo martedì 22 febbraio alle 21 al "Madrigal" nell'andata degli ottavi di finale.

Zakaria: "I compagni mi hanno accolto benissimo" Zakaria ha parlato ai microfoni di 'Dazn' a pochi minuti dall'inizio del derby della Mole, raccontando come stia procedendo l'inserimento nella realtà juventina: "Sta andando molto bene - le parole dello svizzero - Sono molto felice e orgoglioso di essere qui alla Juventus e sono contento del futuro che ho davanti". Il numero 28 bianconero ha poi ringraziato i compagni per la buona accoglienza: "Tutta la squadra mi ha accolto molto bene. C'è un bell'ambiente, non ci sono dei giocatori in particolare".