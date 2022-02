Juve, Dybala chiede il cambio nel derby: scatta l'allarme Champions

In casa Juventus scatta l'allarme infortuni a tre giorni dall'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Villarreal . Durante il derby contro il Torino, infatti, Max Allegri è stato costretto a effettuare due sostituzioni forzate nel corso del match, oltre a dover cambiare all'ultimo la formazione titolare per l'infortunio di Daniele Rugani durante il riscaldamento.

Derby, Dybala lascia il campo per infortunio dopo meno di un'ora

Il tecnico bianconero ha subito mandato in campo Weston McKennie, ridisegnando così l'assetto della squadra. Dybala ha comunque prontamente rassicurato la panchina circa le proprie condizioni, ma se ne saprà di più nelle prossime ore dopo l'effettuazione degli eventuali accertamenti strumentali.

Allegri perde i pezzi in difesa: ko anche Rugani e Pellegrini

Contro il Torino Allegri ha scelto di mandare in campo il tridente "pesante", con Dybala e Morata ai lati di Vlahovic, nonostante l'imminente impegno in terra spagnola di martedì sera. Ma se per il numero 10 potrebbe essersi trattato solo di un cambio precauzionale, c'è preoccupazione per la situazione del reparto difensivo, dove si registrano infortuni a ripetizione. Già priva di Bonucci e Chiellini, infatti, la Juventus ha perso come detto Rugani nel pre-gara e Luca Pellegrini dopo pochi minuti del primo tempo. Allegri ha schierato Alex Sandro centrale in coppia con De Ligt, inserendo De Sciglio a sinistra. Uomini contati, quindi, in vista del "Madrigal", dove però tornerà arruolabile Danilo, squalificato nel derby.