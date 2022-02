Verso Villarreal-Juve: la carica social di Rabiot e Zakaria

Il derby è il passato. Ora nelle teste dei giocatori e dei tifosi della Juventus e di Max Allegri c’è solo il Villarreal. Perché se arrivare fino in fondo nella Champions League 2021-2022 si annuncia come un’impresa più ardua che centrare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale per club, avanzare (almeno fino) ai quarti di finale potrebbe anche cambiare il verso della stagione della Juventus, oltre che dare autostima per il rush finale in campionato.

La Juve torna al lavoro dopo il derby: parte la missione Villarreal Con questi pensieri la truppa bianconera si è rimessa al lavoro all’indomani del pareggio per 1-1 contro il Torino, che è riuscito a restare imbattuto nella stracittadina di ritorno per la quarta volta negli ultimi sei anni, pur dovendo ancora rinviare l’appuntamento con la vittoria in casa dei cugini, che manca addirittura dal 1995. Martedì al “Madrigal” di Vila-real la Juventus dovrà essere più forte dell’emergenza infortuni che rischia di attanagliarla in difesa e cercare di strappare un risultato positivo che faciliti il compito in vista del ritorno in programma il 16 marzo all’”Allianz Stadium”.

Denis Zakaria e i rimpianti per il derby: "Il risultato non ci soddisfa" Dopo la seduta di allenamento di sabato, intanto, alcuni giocatori della Juventus hanno espresso riflessioni a freddo sull’esito della partita contro il Torino e sulla prestazione della squadra. Adrien Rabiot e Denis Zakaria, in particolare, hanno pubblicato brevi, ma significativi post su Instagram, accomunati dall’esortazione di concentrarsi sull’imminente gara europea. Lo svizzero, tuttavia, non ha negato la delusione per l’1-1 finale: "Dura battaglia ieri sera, ma alla fine non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Adesso concentrati sulla Champions League. Forza Juve!". "Forza Juve! Adesso siamo concentrati sull'importante battaglia di martedì" ha invece scritto Rabiot, in campo per tutti i 90 minuti così come il compagno di reparto.