Villarreal verso la Juve: c'è il dubbio Capoue

Dopo la bella vittoria di Granada (4-1), in casa Villarreal è ora di pensare alla Juve , alla partita in programma martedì allo Stadio della Ceramica (ore 21) per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Unai Emery si porta dietro alcuni dubbi di formazione, e ci sono anche giocatori che sicuramente non ci saranno contro i bianconeri. Uno di questi è il bomber Gerard Moreno , sostituto perfettamente però in zona gol da Danjuma (tripletta a Granada).

Villarreal verso la Juve: come sta Capoue

Emery si porta dietro soprattutto il dubbio del centrocampista Etienne Capoue. Ci sarà o non ci sarà? Il giocatore non ha disputato le ultime due gare, contro Real Madrid e Granada, a causa di un fastidio muscolare che ne mette in dubbio la sua presenza anche martedì contro la Juve. Altro punto interrogativo riguarda l'arrivo di gennaio, Gio Lo Celso, sostituito sabato a Granada e con la borsa del ghiaccio sulla tibia in panchina. Il Villarreal, però, non parla di un suo eventuale infortunio. Assenti sicuri, oltre a Moreno, sono Francis Coquelin e Ruben Pena. Il centrocampista francese sta proseguendo il percorso di recupero dall'infortunio al tendine d'Achille e attualmente non c'è una data di rientro; Ruben Pena sembra essere vicino al ritorno in campo dopo l'intervento alla clavicola della spalla sinistra e la fisoterapia. Gerard Moreno, infine, sta facendo esercizi fisici per superare i problemi muscolari al soleo: anche per lui, al momento, non c'è una data per il rientro.