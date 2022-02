Moreno: "La Juve è la più forte della Serie A, i tifosi ci aiuteranno"

Al fianco di Unai Emery alla vigilia dell’ottavo di finale di Champions League contro la Juventus in casa Villarreal ha parlato Alberto Moreno, esterno di centrocampo del “Sottomarino Giallo” e titolare pressoché certo per la sfida in programma martedì 21 febbraio allo “Stadio della Ceramica”.

Villarreal-Juve, Emery pensa al falso centravanti Il suo illustre omonimo, Gerard, è il grande assente tra i convocati di Emery per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus, a causa dell’ennesimo infortunio muscolare che ha contraddistinto la tormentata stagione dell’attaccante, protagonista con la Spagna la scorsa estate ad Euro 2020. Le alternative offensive comunque non mancano al tecnico del Villarreal, che può contare su un Arnaut Danjuma in gran spolvero che sembra destinato a reggere le sorti dell’attacco insieme a Giovanni Lo Celso, arrivato a gennaio dal Psg e pronto a recitare ancora da falso centravanti.

Alberto Moreno esalta la Juve: "È tra le top d'Europa" Insomma, per la difesa della Juventus potrebbero non esserci riferimenti fissi, un problema in più per un reparto già in emergenza. Sulla fascia sinistra dei bianconeri ci sarà invece da fronteggiare proprio Moreno, che in conferenza ha speso parole di stima per la squadra di Allegri: “La Juventus è una delle squadre più forti d’Europa che punta sempre al massimo in ogni competizione, ma noi stiamo vivendo un bel momento, siamo in fiducia e faremo di tutto per portare a casa un risultato positivo. Creiamo tanto in attacco, ma sappiamo anche soffrire”.