Danilo: "Negli ultimi anni abbiamo cambiato troppo per essere continui”

Danilo ha giocato una buona partita anche questa sera a Villarreal , ma dopo il fischio finale non ha voglia di esultare perché l'1-1 tiene tutto in sospeso, la qualificazione si giocherà nel ritorno del 16 marzo all'Allianz Stadium. Lì non si potranno fare errori come sul gol dell'1-1. Si è trovato a far parte di una difesa a tre, piuttosto inedita quest'anno per la Juve di Allegri : una situazione emergenziale. Ma ha risposto bene.

Danilo: "Dettagli da curare meglio"

Proprio sulla rete di Parejo torna il brasiliano della Juve: "Abbiamo sbagliato in quel momento, eravamo messi male e sono i dettagli che fanno la differenza. Dobbiamo curarli meglio". La sfida va comunque vista sui 180': "Abbiamo la seconda partita, a Torino, per passare il turno". Sulla difesa a tre, commenta: "Eravamo in emergenza, abbiamo provato a stare più coperti. Dobbiamo essere disponibili a cambiare modulo anche a partita in corso”. Non si deprime, però, troppo Danilo: “Abbiamo fatto la partita giusta, possiamo passare il turno a Torino. E' normale per una squadra in crescita non avere continuità. Abbiamo cambiato troppo negli ultimi anni, ora stiamo trovando continuità, ci stanno cambi di atteggiamento da una partita all'altra, ma dovremo al più presto stabilizzarci e giocare allo stesso modo in tutte le competizioni”.