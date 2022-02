Allegri: "Infortunio McKennie brutto colpo. A Empoli giocherà Kean"

Alla vigilia della trasferta di Empoli valevole per la 27ª giornata di Serie A, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto in casa Juventus. A tre giorni dopo l'andata degli ottavi di Champions League contro il Villlarreal e a tre giorni dall'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, il tecnico bianconero deve fare i conti con tanti assenti.

Allegri fa il punto sugli infortunati: "Dybala può rientrare in Coppa Italia" Allegri ha aperto la conferenza parlando degli infortuni più gravi, quelli di Kaio Jorge, la cui stagione è finita, e di Wes McKennie, fuori almeno per due mesi dopo la frattura al piede subita in Spagna: "Mi spiace per McKennie che stava bene ed è l’unico giocatore con caratteristiche diverse e sono molto dispiaciuto per Kaio Jorge che è un ragazzo giovane che ha subito un bruttissimo infortunio. Lo aspettiamo come Chiesa. Dybala potrebbe essere a disposizione per la Fiorentina, Chiellini e Alex Sandro saranno assenti. Su Rugani vedremo dopo l'allenamento, Bonucci ha giocato un tempo in Champions e non era previsto, dobbiamo valutare".

Juve, a Empoli scocca l'ora di Moise Kean Nonostante le assenze Allegri ha anticipato qualche novità di formazione a Empoli, in particolare in attacco, con uno tra Vlahovic e Morata destinato a rifiatare: “Domani potrebbe esserci spazio per Kean, con lui uno fra Vlahovic e Morata riposerà. Da Moise mi aspetto una buona partita, ma so che quando gioca sa sempre rendersi pericoloso”. Poi il consueto aggiornamento sulle quote scudetto e quarto posto: "Siamo in lotta quindi non non dico né la quota scudetto che quella del quarto posto. Anzi, per lo scudetto penso possano bastare 85 punti quest’anno e noi non ci possiamo arrivare”.