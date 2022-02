"Superlega, si cambia: il nuovo progetto di Juve, Real e Barcellona"

Superlega, Barcellona, Juve e Real Madrid ci riprovano

Stiamo parlando ovviamente di Barcellona, Juventus e Real Madrid, i cui presidenti, uniti dalla volontà di combattere e rovesciare le attuali linee guida del massimo ente calcistico guidato da Aleksander Ceferin, sono sempre rimasti in contatto tra loro nel tentativo di trovare un accordo per non arrendersi e ideare un nuovo format per un torneo destinato a sostituire la Champions League, la cui riforma che andrà in vigore dal 2024 non piace non ha soddisfatto i vertici delle tre grandi di Spagna e Italia.