"Milan, il Barcellona insiste per Kessie. Ma c'è una condizione"

Franck Kessie continua a essere al centro dei pensieri del Barcellona per la prossima stagione. Il centrocampista ivoriano del Milan ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e dunque interessa particolarmente agli spagnoli e a molte altre squadre. Kessie è un profilo che piace, sia per la sua fisicità sia per la sua tecnica, per di più a costo zero. I blaugrana sono disposti a fare offerte, ma senza svenarsi, come fa capire il Mundo Deportivo.

“Kessie, il Barcellona si tira fuori da un'eventuale asta”

Secondo il portale Transfermarkt, il valore di mercato di Kessie oggi è di 45 milioni di euro. Avendo appena 25 anni, ha molte stagioni davanti a sé. Dunque, anche se dovesse chiedere un bonus trasferimento abbastanza alto, il Barcellona sarebbe pronto ad accontentarlo. Nella rosa degli azulgrana manca un calciatore con queste caratteristiche, non sono così prepotenti fisicamente e dotati anche di buoni piedi né Busquets, né De Jong, né Pedri, né Gavi, né Nico e né Riqui. Un'altra qualità che piace al Barça è la capacità di Kessie di trasformare i rigori. C'è però una condizione ben chiara: il Barcellona si tirerà fuori da un'eventuale asta al rialzo e non pagherà commissioni eccessivamente elevate per il giocatore rossonero. Agente e calciatore sanno dell'interesse, sta a loro decidere se accettare quanto gli viene proposto.

“Barcellona non interessato a Brozovic”

Sempre secondo il Mundo Deportivo, fonti del club catalano hanno escluso un interesse per Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter. Non sarebbero infatti arrivati ottimi report sul giocatore, più volte accostato al Barcellona essendo anche in questo caso di fronte a un calciatore in scadenza che, però, sarebbe in realtà a un passo dal rinnovo con i nerazzurri. Questo secondo le ultime dichiarazioni di Beppe Marotta.