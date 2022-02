Messias: "Ci è mancata lucidità. Il Mondiale? Voglio vincere qualcosa con il Milan"

Il Milan torna da Salerno con un solo punto e tanto rammarico. I rossoneri sprecano l’opportunità di mettere pressione sull’Inter, che anzi potrebbe effettuare il controsorpasso in vetta sulla squadra di Stefano Pioli in caso di vittoria sul Sassuolo. All’"Arechi" le cose per il Milan si erano messe bene, grazie al vantaggio segnato dopo appena 14 minuti da Junior Messias.

Milan, a Salerno non basta Messias L’ex attaccante del Crotone ha segnato il quarto gol in campionato con i rossoneri, contro quella Salernitana che lo aveva inseguito a lungo nello scorso mercato estivo. Storie da sliding doors, ma il presente di Messias è solo il Milan e allora il brasiliano non ha nascosto ai microfoni di 'Sky Sport' la propria delusione per il 2-2 contro la squadra di Davide Nicola: “Siamo delusi dal risultato. La squadra ha giocato e lottato, abbiamo creato tanto, ma ci è mancata lucidità. Peccato, volevamo vincere, oggi abbiamo lasciato per strada due punti. Quando si è in testa bisogna cercare di vincere sempre”.

Junior Messias e il sogno Mondiale: "Prima viene il Milan" Messias ha poi ammesso di sognare la convocazione con il Brasile per il Mondiale del prossimo autunno in Qatar. Ma il sogno più grande di Junior è un altro: “Al Mondiale per il momento non penso, devo concentrarmi solo sul Milan. Se il ct mi chiamerà bene, l’importante è vincere qualcosa con il Milan”. Ora non resta che concentrarsi sui prossimi impegni, Udinese in campionato e semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter: "Ci aspetta un mese impegnativo, dobbiamo avere la testa giusta. Dovremo ripartire subito".