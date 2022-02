Nedved commosso in diretta tv per l'Ucraina: "Nessuno vuole la guerra"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, si è commosso in diretta tv parlando della guerra in Ucraina: “Oggi è difficile parlare di calcio, in Ucraina sta accadendo una cosa molto forte. Nessuno meritava questa sofferenza, la guerra, che nessuno vuole”. L'ex centrocampista bianconero aggiunge: “Sono d'accordo con Szczesny che non vuole giocare contro la Russia. Ne abbiamo parlato tantissimo, condivido pienamente il suo pensiero. Quando ti tocca anche personalmente, è molto difficile. Allegri gli ha chiesto se se la sentiva, lui ha risposto presente. Ma pensare al 100 per cento al calcio è complicato. Capisco la situazione di Tek e apprezzo la sua professionalità”. E ancora: “Mi aspetto che la mia nazione faccia lo stesso passo di Szczesny, non so cosa aspettano.