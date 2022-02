Diretta Empoli-Juve ore 18.05: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

EMPOLI - Dopo il pareggio in Champions League contro il Villarreal, la Juventus si rituffa nel campionato. I bianconeri saranno impegnati sul campo dell'Empoli, squadra che nel girone d'andata ha espugnato lo Stadium. "E' una partita da vincere – ha dichiarato Massimiliano Allegri - all'andata abbiamo perso, a Empoli è complicato giocare. Ma per noi è una tappa importante, per dare seguito a quanto fatto finora. Serve una partita pesante. All'andata abbiamo preso gol mentre stavamo facendo bene e ci siamo disuniti. L'Empoli è bravo a giocare sul corto e sul lungo ed è spensierato perché non ha problemi di classifica", ha concluso il tecnico bianconero. Aurelio Andreazzoli è pronto a sfidare la Juventus. “Sicuramente è una partita di cartello ma è difficile, non si prepara completamente da sola - dice il tecnico dei toscani -. La nostra condizione è buona, siamo venuti fuori da un risultato negativo ma costruttivo. Vediamo se siamo capaci di reagire in maniera positiva. Stiamo bene, ci siamo allenati bene e andiamo in campo per il massimo risultato, giocheremo per vincere”.