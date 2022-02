Juve, ancora un infortunio: Zakaria si fa male a Empoli

Ancora un infortunio in casa Juve : Denis Zakaria è stato costretto a lasciare il campo a una decina di minuti dalla fine del primo tempo probabilmente per un fastidio all'adduttore. Allegri è stato così obbligato a effettuare il cambio con Locatelli . Per il tecnico livornese, si tratta del nono infortunato in contemporanea. Già oggi ci sono in panchina tre ragazzi dell'Under 23: Aké, Miretti e Soulè .

Juve: il lungo elenco degli indisponibili

Zakaria si va ad aggiungere a Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Dybala, Bernardeschi, McKennie, Chiesa, Kaio Jorge. Da Da inizio stagione, poi, siamo a 16 ko stagionali: un po' troppi anche per una squadra con la rosa lunga come la Juve. Per l'ultimo di questi, Zakaria, ci saranno naturalmente esami nelle prossime ore per il problema all'inguine. Dybala e Chiellini sono i due giocatori che hanno dovuto fermarsi più spesso, Chiesa, McKennie e Kaio Jorge quelli che hanno subito gli infortuni più lunghi. Se Chiesa e Kaio Jorge torneranno solo la prossima stagione, il texano dovrà rimanere ai box per due mesi e dunque potrebbe rientrare per il finale.