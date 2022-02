Empoli-Juve, Kean la carta di Allegri: i numeri dell'attaccante

Dopo il pareggio contro il Villarreal, che ha lasciato più di qualche rimpianto, la Juventus riparte con una doppia trasferta in terra toscana. Nei pochi chilometri che separano Empoli, dove i bianconeri saranno di scena sabato alle 18 per l’anticipo della 27ª giornata, da Firenze, dove mercoledì si giocherà l’andata della semifinale di Coppa Italia, i bianconeri si giocheranno in tre giorni buona parte delle proprie speranze di raggiungere gli obiettivi prefissati nelle due competizioni nazionali.

Juve, a Empoli caccia ai tre punti per sognare ancora lo scudetto Anche se nessun tesserato lo dice ufficialmente, infatti, le frenate ripetute di Milan e Inter hanno acuito i rimpianti in casa Juventus per il pareggio contro l’Atalanta, ma soprattutto quello nel derby contro il Torino. Due punti in più in classifica infatti avrebbero permesso alla squadra di Allegri, in caso di vittoria ad Empoli, di tornare davvero a sognare di inserirsi nella lotta per lo scudetto. Nulla è ancora compromesso al 100%, ma il tecnico livornese, che pure ha parlato prima dei pareggi delle milanesi, invita a guardare solo alla lotta per il quarto posto.

Empoli-Juve, Allegri punta su Kean Così, nonostante la pericolosità potenziale della gara di Empoli, Allegri sembra intenzionato a far riposare qualche titolare in vista della semifinale di Coppa Italia. Non in difesa, dove le scelte sono di fatto obbligate, bensì a centrocampo, dove dovrebbe rifiatare Locatelli, ma anche in attacco, dove lo stesso allenatore ha annunciato che uno tra Vlahovic e Morata inizierà dalla panchina al “Castellani” a favore di Moise Kean. “Da Moise mi aspetto una buona partita, ma quando ha giocato ha sempre saputo crearsi occasioni”. Così Allegri ha spronato alla vigilia l’ex Psg, che dovrebbe essere schierato sulla sinistra del fronte d’attacco.