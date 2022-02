Vlahovic tra Batman, leoni e Michael Jordan: le passioni del bomber della Juve

“Il mio supereroe preferito? Batman. Che animale sarei? Un Leone. Colore del cuore? Il bianconero”. Dusan Vlahovic affronta la “60seconds challenge”, una video-intervista sui social ufficiali della Juventus in cui occorreva rispondere a quante più domande possibili nel giro di un minuto. Un contenuto postato l’indomani della vittoria esterna per 3-2 contro l’Empoli , in cui Vlahovic è andato a segno con una doppietta.

Juve, Vlahovic tra Batman, leoni e Michael Jordan

Una serie di risposte volte a raccontare il personaggio negli aspetti più personali. Dal cibo preferito (il riso basmati) allo sportivo più ammirato (Michael Jordan). Queste tutte le – 16 – domande e risposte che hanno coinvolto l’ex cannoniere della Fiorentina. “Da boss in campo a boss davanti alla telecamera”, come ha sottolineato l’introduzione del canale social bianconero.

Vlahovic: “Il colore che amo è il bianconero”

A che età hai cominciato a giocare a calcio? "Sette anni". Il tuo super eroe preferito? "Batman". Hai un soprannome? "Duci" (pronunciato con la “z” al posto della “c”). La prima parola in serbo che ti viene in mente? "Meglio non dirlo". Genere musicale preferito? "Reggaeton". Quanto sei alto? "1.91". Gol di tacco o in rovesciata? "Rovesciata". Mare o montagna? "Mare". Serie TV preferita? "La casa de papel" .

Se fossi un animale che animale saresti? "Non so, il leone come dicono tutti. Però non so…". Il tuo difetto più grande? "Qualche volta sono permaloso". Il prossimo viaggio che vorresti fare? "A casa mia a Belgrado". Qualcuno di famoso che vorresti incontrare? "Michael Jordan". Il piatto che non ti stancheresti mai di mangiare? "Riso basmati". Colore preferito? "A volte bianco, a volte nero”. E fuori microfono: “Ma è davvero il bianconero".