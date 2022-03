Vlahovic torna a Firenze: i tifosi viola si preparano, accoglienza pesante

Vlahovic a Firenze: i tifosi si preparano sui social

"Portate i fischietti", in rete i tifosi discutono sull'accoglienza da dare al giocatore prima, durante e dopo la partita di Coppa Italia contro la Juve: un'ostilità che potrebbe essere solo in parte attenuata dal particolare momento storico, e dalla guerra in corso. La valanga di fischi sarà inevitabile, anche se molti tifosi, anche vip, hanno invitato i sostenitori gigliati all'indifferenza nei confronti dell'ex idolo.

Vlahovic, la Fiorentina: "Evitate cori razzisti"

Fischi sì, ma niente insulti. La Fiorentina alla vigilia della partita, in previsione delle inevitabili contestazioni, ha diramato una nota in cui ha invitato i tifosi a non essere protagonisti di cori razzisti e di discriminazione. "Il club viola invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia - ha scritto il club gigliato - facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia".