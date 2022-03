Danilo, parole da leader: "Abbiamo mostrato quanto siamo forti. Questa è la Juve"

Duttile, affidabile, pure goleador, con quella rete fondamentale contro l’Atalanta, ma soprattutto attaccato alla maglia e perfettamente calato nello spirito Juventus. Cambiano gli allenatori, ma alla terza stagione in bianconero Danilo è sempre intoccabile.

Juve, per Danilo a Firenze prima da titolare da capitano Da Sarri ad Allegri passando per Andrea Pirlo, l’ex difensore di Real Madrid e Manchester City è stato premiato dal tecnico livornese con la fascia da capitano nella semifinale di andata di Coppa Italia sul campo della Fiorentina: per Danilo si è trattato della prima partita da capitano della Juventus dal primo minuto, dopo aver indossato la fascia proprio contro i viola a dicembre in campionato per qualche minuto dopo l'uscita di Dybala. Una scelta che il numero 6 bianconero ha ripagato con un’altra prestazione di livello, prima da "braccetto" di destra della linea a tre nel primo tempo e poi da centrale al fianco di De Ligt nella linea tornata a quattro nella ripresa dopo l’ingresso di Cuadrado.

Danilo cuore Juve: "Puntiamo a tutti i trofei" Danilo, che si è anche preso gli elogi di Allegri al termine del match, ha commentato la gara del “Franchi” ai microfoni di 'Sport Mediaset' subito dopo il fischio finale, pronunciando parole da leader: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo. Ho sempre detto che dobbiamo giocare partita per partita, siamo la Juventus e non c’è differenza tra campionato, Champions e Coppa Italia. Oggi abbiamo dimostrato di avere una rosa forte. Siamo sulla strada giusta, sono contento per i ragazzi perché hanno lavorato tanto. Questa è la Juve".