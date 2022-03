Allegri: “Lo scudetto? Impossibile. La quota chiedetela ai tre allenatori davanti”

È un Max Allegri raggiante quello che commenta la vittoria per 1-0 conquistata dalla Juventus in casa della Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Al "Franchi" ha deciso un autogol di Lorenzo Venuti al 91'. Allegri ha commentato il match ai microfoni di 'Sport Mediaset'.

"È stata una gara bloccata, abbiamo concesso solo qualche contropiede, ma davanti abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo nel passaggio - la prima analisi del tecnico livornese - Per fortuna nel finale abbiamo trovato il gol su un loro errore, ma vincere qui non è mai facile pensando anche che ci mancavano tanti giocatori. Complimenti alla Fiorentina che ha fatto una buona partita”.

Juve, Allegri elogia Danilo e annuncia tre ritorni

Allegri ha elogiato tutti i giocatori scesi in campo, con una citazione particolare però per il capitano di serata, Danilo: "Sono stati tutti molto bravi, anche Aké nonostante lo abbia sostituito. Vorrei però citare Danilo che ha fatto davvero una grandissima prestazione. Cuadrado? Ha sbagliato qualcosa di troppo, ma si è riscattato nell'azione decisiva...”. Il tecnico della Juventus ha però annunciato il ritorno tra i disponibili di tre degli infortunati illustri già per la partita contro lo Spezia: "In settimana recupereremo Dybala, Bernardeschi e Rugani, Arthur sta ritrovando la condizione dopo aver giocato poco nella prima parte di stagione. Adesso però mettiamo da parte questa partita e pensiamo allo Spezia, sarà una partita molto difficile".