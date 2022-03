Vlahovic, cuore Juve sui social dopo il successo contro la Fiorentina

TORINO - Dusan Vlahovic ha vissuto una serata difficile contro il suo passato recente. L'attaccante serbo, alla prima da avversario contro la Fiorentina, è stato accolto con fischi, insulti, anche razzisti, e l'accusa di essere un traditore patendo la marcatura asfissiante dei centrali viola. Vlahovic ha commentato con due cuori, uno bianco e uno nero, e una foto di gruppo sui social la vittoria in Coppa Italia della Juventus nel suo ex stadio. Nessun commento, dunque, da parte del serbo che alla fine si è tolto la soddisfazione di una vittoria che per i bianconeri rappresenta una pesante ipoteca sulla conquista della finale.