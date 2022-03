Dybala, un nuovo stop. E si riparla del rinnovo: ecco lo scenario

Paulo Dybala si ferma , di nuovo. Proprio quando la trattativa per il rinnovo riparte , di nuovo. Quella di oggi con lo Spezia sarebbe dovuta essere la partita del suo rientro, almeno a partita in corso. Lo stesso Paulo non più tardi di giovedì sera si diceva pronto, passando la palla a Max Allegri per quel che riguardava le scelte di formazione. Invece, ecco un altro problema al flessore nell'allenamento di venerdì. Scherzi del destino, proprio nel giorno in cui Jorge Antun tornava a Torino per prepararsi all'appuntamento con la dirigenza bianconera, fissato per giovedì prossimo salvo cambi di programma: un confronto atteso ormai da mesi, anche se le carte sembrano già scoperte da tempo almeno sul fronte Juve con quell'offerta al ribasso a cui poi la coppia Dybala-Antun dovrà rispondere. [...]

Dybala-Juve, la trattativa riparte

[...] Una situazione che potrà influenzare ulteriormente la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza, già di fatto condizionata da tutta una serie di fattori esterni. A tal punto che l'intesa trovata lo scorso ottobre non vale più, la stretta di mano tra Maurizio Arrivabene e Antun è stata sorpassata dagli eventi e la Juve proporrà un'offerta ben diversa: ridimensiona- ta in termini di ingaggio (dagli 8 milioni netti più 2 di bonus si scende a un'offerta da 7 milioni più bonus) e di durata (tre anni e non cinque), verrà soprattutto abbattuta la quota delle commissioni per l'agente. Tema spinoso, Allegri lo dribbla: «Come si fa a discuterlo tecnicamente? Gli aspetti contrattuali non dipendono da me [...]

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio