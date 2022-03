La stampa spagnola esalta Morata: "Un gol da 100 milioni"

Lo Spezia porta bene ad Alvaro Morata , che contro i liguri sembra trasformarsi. Contro gli uomini di Motta l'attaccante della Juventus è tornato a segnare in bianconero dopo oltre un mese e mezzo di digiuno, periodo arricchito di polemiche e caos sui social da parte dei tifosi che però hanno caricato l'attaccante in vista di un match che Allegri e i suoi non potevano assolutamente sbagliare.

'As' esalta Morata: "Gol da 100 milioni"

L'ultima rete di Alvaro Morata con la maglia della Juventus risaluva al 18 gennaio contro la Sampdoria in Coppa Italia, mentre per trovare l'ultima rete in Serie A bisogna addirittura tornare indietro a dicembre nella sfida giocata dai bianconeri al Dall'Ara di Bologna. In quell'occasione al fianco dello spagnolo in attacco c'erano Bernardeschi e Kean, nella gara vinta domenica contro lo Spezia c'era invece Vlahovic. Proprio da uno spunto del serbo è arrivata la rete decisiva contro i liguri, con l'ex Fiorentina che ceduto palla a Locatelli che poi ha servito l'assist a Morata. Insomma, è stato un gol... da 100 milioni e oltre, come sottolineato da 'As', che ha rimarcato l'importanza di Morata nel gioco della Juve e il fatto che la rete sia arrivata dopo una combinazione con Vlahovic e Locatelli, pagati rispettivamente 75 e 35 milioni, bonus esclusi.

Morata, che numeri in bianconero!

Le statistiche parlano comunque chiaro per Alvaro Morata. Lo spagnolo quando vede lo Spezia si trasforma e ogni pallone toccato è oro. Infatti nelle ultime quattro gare contro i liguri l'ex Real ha partecipato ad almeno un gol, tra reti effetti siglate (tre) o assist (due). Inoltre lo spagnolo, con sei reti e cinque assist complessivi in questa Serie A, è uno dei bianconeri più decisivi dopo Dybala, che ha partecipato a 12 reti durante l'anno. Eppure, delle sei reti segnate nella stagione 2021-2022 con la Juve, solo due sono state quelle siglate davanti al pubblico bianconero (la citata gara contro la Sampdoria e l'ultima con lo Spezia), confermando per Morata l'istinto da bomber da trasferta per Allegri.