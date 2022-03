Juve: palestra e poi differenziato per Dybala

Juve, Alex Sandro, anche per lui lavoro in palestra

Lavoro differenziato oggi per De Sciglio, alle prese con un fastidio al ginocchio, e per Chiellini, che sta recuperando dalla lesione di basso grado al polpaccio sinistro. Cuadrado è rimasto a riposo perché ieri aveva accusato un attacco febbrile. Situazione Dybala: l'argentino – che soffre di un risentimento muscolare al flessore ed è assente dal campo dallo scorso 18 febbraio – ha svolto lavoro in palestra prima di entrare in campo insieme al preparatore atletico. Per la Joya qualche esercizio senza toccare il pallone. Alex Sandro, che era uscito a fine primo tempo nella partita di andata contro il Villarreal, sta invece recuperando dal trauma contusivo accusato in Spagna e ha lavorato anche lui in palestra. Con lui pure Akè. Lavoro personalizzato, programmato, in palestra per Danilo e Rabiot. Assenti, naturalmente, Zakaria (che sarà pronto dopo la sosta), Bonucci, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Nella partitella che ha concluso la seduta di allenamento dei bianconeri, il primo gol è stato segnato da Moise Kean.