Juve, monitoraggio dell'Uefa sul Fair Play Finanziario

La comunicazione ù è arrivata dalla stessa società bianconera attraverso la "Relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021". Nella nota ufficiale, il club bianconero ha spiegato che è stato aperto un monitoraggio per "Mancato rispetto del pareggio di bilancio per il periodo 2019, 2020/2021 e 2022".

Juve, la nota ufficiale sul Fair Play Finanziario

Questo il comunicato ufficiale divulgato dalla Juventus: "Nel mese di ottobre 2021 la Società ha trasmesso alla UEFA le informazioni relative al requisito di pareggio (c.d. break-even rule) per gli esercizi (reporting periods) chiusi al 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021, che è risultato rispettato. Successivamente, nel mese di febbraio 2022, la Società ha integrato le informazioni di cui sopra con quelle previsionali per l’esercizio al 30 giugno 2022 e il Club Financial Control Body della UEFA ha avviato l’attività di monitoraggio, tenuto conto del mancato rispetto prospettico del requisito di pareggio di bilancio per il periodo di rilevazione (2019, 2020/2021 e 2022). Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, tale attività di monitoraggio coinvolge decine di Club europei, inclusi alcuni Club italiani".